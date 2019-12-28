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  4. Bursalı Vatan Sevdalıları 26 tane yerli otomobile talip

Bursalı Vatan Sevdalıları 26 tane yerli otomobile talip

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 15:41 | Son Güncelleme

Merkezi Bursa’da bulunan Vatan Sevdalıları Platformu, yerli otomobilin 26 tanesine talip olduklarını açıkladı.Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında askerin ve milletin yanından hiç ayrılmayarak öne çıkan, sabah namazları sonrası çorba ikramlarında bulunan ve gariplere kol kanat geren, birlik ve beraberliğin sağlanması için yoğun çaba sarf eden Vatan Sevdalıları Platformu 2022 yılında seri üretimine geçilecek yerli otomobile sahip çıkarak, 26 tanesine talip olduğunu bildirdi.Platform Başkanı Tarkan Gani, "Üretilecek ilk 26 araç için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına dilekçe verdik.

Bursalı Vatan Sevdalıları 26 tane yerli otomobile talip

Merkezi Bursa’da bulunan Vatan Sevdalıları Platformu, yerli otomobilin 26 tanesine talip olduklarını açıkladı.
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında askerin ve milletin yanından hiç ayrılmayarak öne çıkan, sabah namazları sonrası çorba ikramlarında bulunan ve gariplere kol kanat geren, birlik ve beraberliğin sağlanması için yoğun çaba sarf eden Vatan Sevdalıları Platformu 2022 yılında seri üretimine geçilecek yerli otomobile sahip çıkarak, 26 tanesine talip olduğunu bildirdi.
Platform Başkanı Tarkan Gani, "Üretilecek ilk 26 araç için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına dilekçe verdik. Yerli otomobilimiz ülkemize hayırlı olsun. Biz otomobili çok beğendik. 26 tanesine talibiz" dedi.
Platform Başkan Yardımcısı Aziz Şen ise, "Tanıtımı yapılan yerli otomobil çok beğendik. Ülkemiz yıllardır hayal ettiği yerli otomobile sonunda kavuşuyor. Her kesim tarafından çok beğenildi. Biz de çok beğendik" şeklinde konuştu.

Bursalı Vatan Sevdalıları 26 tane yerli otomobile talip

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