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Bursalılar ilk teravih için camilere akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 22:54 | Son Güncelleme

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı heyecanı Bursa’da da yaşandı.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı heyecanı Bursa’da da yaşandı. İlk teravih namazını eda eden Bursalılar Ulu Cami’de safları doldurdu.
Ramazan ayının ilk teravih namazı, tüm İslam aleminde olduğu gibi Bursa’da da büyük sevinçle kılındı. Yatsı ezanından sonra kılınan ilk teravih namazında Müslümanlar Bursa’da çeşitli camilere akın etti. Teravih öncesinde Kuran-Kerim tilavetinin ardından, safları dolduran vatandaşlar ilk teravih namazını kıldı. Namazdan sonra Ramazan ayının Müslüman alemine huzur getirmesi ve bereketli geçmesi için dualar edildi.

Bursalılar ilk teravih için camilere akın etti

Bursalılar ilk teravih için camilere akın etti

Bursalılar ilk teravih için camilere akın etti

Bursalılar ilk teravih için camilere akın etti

Bursalılar ilk teravih için camilere akın etti

Bursalılar ilk teravih için camilere akın etti

Bursalılar ilk teravih için camilere akın etti

Bursalılar ilk teravih için camilere akın etti

Bursalılar ilk teravih için camilere akın etti

Bursalılar ilk teravih için camilere akın etti

Bursalılar ilk teravih için camilere akın etti

Bursalılar ilk teravih için camilere akın etti

Bursalılar ilk teravih için camilere akın etti
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