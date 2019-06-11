Bursalılara yağmur ikazı

Bursa Valiliği, vatandaşları sağanak yağmurlara karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince bugün öğleden sonra, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde mevziî olarak kuvvetli yağışların olması beklendiği, kısa sürede fazla miktarda yağış bırakabileceği tahmin edilen kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların yol açabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtilmiştir” denildi.

