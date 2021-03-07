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Bursalıların kadın şoför şaşkınlığı: Başta araçtan inmek istiyorlar, yolculuk yapınca ise...

07.03.2021 11:17 | Son Güncelleme:
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Bursalıların kadın şoför şaşkınlığı: Başta araçtan inmek istiyorlar, yolculuk yapınca ise...

Bursa'da 17 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Zeliha Kınacı, kullandığı araca ilk kez binenlerin şaşırdığını ve binmek istemediğini, yolculuk yaptıklarındaysa müdavimi olduklarını söyledi. İlk direksiyon başına oturduğunda TIR kullandığını söyleyen Kınacı, şoförlüğün çocukluk hayali olduğunu anlattı.

Çocukluk hayali olan şoförlüğü 17 yıldır yapan Zeliha Kınacı, ilk olarak tır şoförlüğü yaptı. Daha sonra şehirler arası yolcu otobüsü şoförlüğü yapan Kınacı, 4 yıldır Bursa’da otobüs şoförlüğü yapıyor. Kınacı, Bursa’da özel halk otobüsü şoförlüğü yaparak her gün binlerce vatandaşı gideceği yere taşıyor. Başından birçok ilginç hadise geçen kadın şoför, hatıralarını anlattı.

'ÇOCUKLUK HAYALİMDİ'

Şoförlük yapmanın çocukluk hayali olduğunu ifade eden Zeliha Kınacı, şunları söyledi:

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"İlk şoförlüğüme tır kullanarak başladım. Daha sonra uzun yıllar şehirlerarası otobüslerde kaptanlık yaptım. Şehirlerarası yolculuk yaparken beni gören bazı yolcular araca binmek istemiyordu. Başka otobüs olmadığını duyunca zorla bindiler. Yolculuk yaptıktan sonra bir daha hep benimle yolculuk yapmak istediler. Kadınların gününü kutlarım" dedi.

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İHA

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