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Bursa’nın 3 ilçesinde altyapıya dev yatırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 09:57 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni döneme hızla başladı ve seçim öncesi İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde verdiği altyapının sil baştan yenileceğini müjdesinin somut adımını attı.

Bursa’nın 3 ilçesinde altyapıya dev yatırım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni döneme hızla başladı ve seçim öncesi İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde verdiği altyapının sil baştan yenileceğini müjdesinin somut adımını attı. Başkan Aktaş, Avrupa Yatırım Bankası’nda sağlanan ve bu üç ilçenin altyapısında kullanılacak 50 milyon Euro’luk kredi sözleşmesini imzaladı.
Sağlıklı bir kentin ancak sağlıklı bir altyapı üzerine inşa edilebileceği gerçeğinden hareketle bugüne kadar Gemlik Körfezi ve Nilüfer Çayı’nın kirlilikten arınması hedefiyle arıtma tesislerini bir bir devreye alan Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerin güçlü bir altyapı kavuşması amacıyla çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kent merkezindeki içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını büyük ölçüde yenileyen ve bu çalışmalarla içme suyundaki kayıp-kaçak oranını yüzde 26’lardan yüzde 22’lere kadar düşüren Büyükşehir Belediyesi, benzer çalışmayı şimdi de İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçesinde de başlatıyor. Üç ilçenin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yenileneceğinin müjdesini seçim öncesi veren Başkan Aktaş, seçim sonrası ilk icraat olarak da bu yatırımın kredi sözleşmesini imzaladı.
50 milyon Euro’luk yatırım
Aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Başkan Aktaş, Avrupa Yatırım Bankası’ndan sağlanan 50 milyon Euro’luk kredinin sözleşmesini imzaladı. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ile İl Bank Bölge Müdürü Ali Ekrem Ayti’nin de katıldığı imza töreninde konuşan Başkan Aktaş, “Altyapı yatırımları yer altında olduğu için görünen hizmetler değildir ancak, şehri sağlıklı bir geleceğe taşımanın ilk şartı da güçlü bir altyapıdır. Bursa’nın öncelikle sağlıklı bir altyapıya kavuşması için çalışmalarımıza kesintisiz şekilde devam ediyoruz. Özellikle merkeze sonradan bağlanan ilçelerdeki altyapı sorunlarını da tamamen ortadan kaldırmakta kararlıyız. İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerimizin altyapısını ilgilendiren önemli bir sözleşmeyi imzaladık. Avrupa Yatırım Bankası’ndan sağladığımız bu kredi sadece bu üç ilçemizin altyapısı için kullanılacak. Çalışmalara hemen başlayıp, kıza zamanda da sonuç almak istiyoruz. Bu üç ilçemiz de altyapıdaki sağlıklı dönüşümün sonuçlarını en iyi şekilde görecekler” dedi.

Bursa’nın 3 ilçesinde altyapıya dev yatırım

Bursa’nın 3 ilçesinde altyapıya dev yatırım

Bursa’nın 3 ilçesinde altyapıya dev yatırım

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