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Bursa’nın 3 ilçesine 50 milyon Euro’luk içme suyu yatırımı...İlk ihale yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 09:25 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 3 büyük ilçede içme suyu altyapısı için 50 milyon Euro’luk yatırımı hayata geçiriyor.

Bursa’nın 3 ilçesine 50 milyon Euro’luk içme suyu yatırımı...İlk ihale yapılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 3 büyük ilçede içme suyu altyapısı için 50 milyon Euro’luk yatırımı hayata geçiriyor. İlk kazma İnegöl’den vurulacak. İhale tarihi ise 21 Kasım olarak açıklandı. Daha sonra Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinin ihaleleri yapılarak 3 yıl içinde bu ilçelerdeki altyapının yenilenmesi hedefleniyor.
Kent merkezindeki içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını büyük ölçüde yenileyen ve bu çalışmalarla içme suyundaki kayıp-kaçak oranını yüzde 26’lardan yüzde 22’lere kadar düşüren Büyükşehir Belediyesi, içme suyu ile ilgili şimdi de İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçesinde çalışma başlatıyor. Üç ilçenin içme suyu hatlarının yenileneceğinin müjdesini veren Başkan Aktaş, Avrupa Yatırım Bankası’ndan sağlanan 50 milyon Euro’luk kredinin kullanılacağını söyledi.
Başkan Aktaş, “Altyapı yatırımları yer altında olduğu için görünen hizmetler değildir ancak, şehri sağlıklı bir geleceğe taşımanın ilk şartı da güçlü bir altyapıdır. Bursa’nın öncelikle sağlıklı bir altyapıya kavuşması için çalışmalarımıza kesintisiz şekilde devam ediyoruz. Özellikle merkeze sonradan bağlanan ilçelerdeki altyapı sorunlarını da tamamen ortadan kaldırmakta kararlıyız. İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerimizin altyapısını ilgilendiren önemli bir sözleşmeyi imzaladık. Avrupa Yatırım Bankası’ndan sağladığımız bu kredi sadece bu üç ilçemizin içme suyu altyapısı için kullanılacak. Çalışmalara hemen başlayıp, kıza zamanda da sonuç almak istiyoruz. Bu üç ilçemiz de altyapıdaki sağlıklı dönüşümün sonuçlarını en iyi şekilde görecekler” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Genel Müdür Güngör Gülenç BUSKİ’nin faaliyetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.
Avrupa Yatırım Bankası’ndan İller Bankası aracılığıyla krediye imza attıklarını hatırlatan Gülenç, "İnegöl, Karacabey ve Mustafakemalpaşa’nın içme suyu hatlarını yeniiliyoruz. Nüfus yoğunluğu sebebiyle İnegöl’e öncelik verdik. İnegöl’ün ihalesi netleşti. İller Bankası aracılığıyla takip ediyoruz. 21 Kasım’da ihalesi yapılacak. Dosyalar bankada. Mustafakemalpaşa ve Karacabey’in de ihalesini Kasım ayı sonu ya da en geç Aralık ayında gerçekleştireceğiz. Daha sonra kazma vurulacak" dedi.

Bursa’nın 3 ilçesine 50 milyon Euro’luk içme suyu yatırımı...İlk ihale yapılıyor

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