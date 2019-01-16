Bursa'nın beş ilçesinde okullara kar tatili

Bursa'da kar yağışı nedeniyle dağ ilçeleri Büyükorhan, Orhaneli, Harmancık ve Keles'te tüm okulların, İnegöl ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların bugün için tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Orhaneli, Harmancık ve Keles Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla eğitime bugün ara verileceği duyuruldu.

Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Büyükorhan ilçesinde tüm okulların, İnegöl ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların bir gün tatil edildiği daha önce açıklanmıştı.

