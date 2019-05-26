Bursa'nın daktilo tamircisi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da yaşayan Yunus Vardar (75), vatani görevini yaparken, öğrendiği daktilo tamirciliğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Küçük atölyesinde daktilo, hesap makinesi gibi aletleri tamir eden Vardar, "Daktiloları çok seviyorum; tamir etmek, hastalıklarıma iyi geliyor" dedi.

Askerlik yaparken, komutanının isteğiyle daktilo tamirciliğini öğrenen Yunus Vardar, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Kayhan Çarşısı'ndaki küçük dükkanında yarım asırdır mesleğini sürdürüyor. Gelişen teknolojiyle kullanım alanı neredeyse kalmayan daktilodan vazgeçmeyen Vardar, tarihi Bit Pazarı'ndan bozuk olanları alıp, tamir ettikten sonra satışa sunduğunu söyledi. Nostaljik makineleri tamir etmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Vardar, "Askerliğim sırasında komutanım, beni telgraf telemprimör teknisyenliği için Ankara'da 8 ay kursa gönderdi. Sonra beni Erzurum'a gönderdiler. Orada daktiloya benzer ama daha teferruatlı olan telem (telemprimör) tamir ediyordum. Terhis olduktan sonra Bursa'ya döndüm. Askerden sonra Bursa'da dükkan açtım. 50 yıldır bu dükkanda daktilo tamiri yapıyorum. Bursa'da bu işi yapan son kişiyim. Belki de Türkiye'de bu eski daktiloları tamir edebilecek başka usta yoktur. Daktilo, hesap makinesi ve diğer aletleri tamir ederken, beni saatlerce izliyorlar. Bundan dolayı çok mutlu oluyorum" diye konuştu.

'PARA KAZANMAK İÇİN YAPMIYORUM'

Daktilo tamir etmenin kolay olmadığını dile getiren Vardar, ''Normalde kimse bunların yüzüne bile bakmaz; ama ben çalışır vaziyete getiriyorum. Kimi zaman bozuk makineleri topluyorum daha sonra tamir ederek satıyorum. Talep çok var. Özellikle üniversite öğrencileri gelerek daktilo satın alıyor. Daktiloları Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. Bu meslek için birilerini yetiştiremiyoruz. Bir insanın bu meslekle geçinmesi artık zor. Para kazanmak için yapmıyorum; çünkü fazla para kazanamıyoruz, hizmet için yapıyorum. Bilgisayar ve teknoloji herkes gibi bizi de etkiledi. Daktiloyu kullanan insanlar da yok değil; ama kullanım şu anda çok azaldı. Hatta bazı insanlar daktilonun ne olduğunu bile bilmez. Daktiloları çok seviyorum; tamir etmek, hastalıklarıma iyi geliyor'' dedi.

Bursa'da gazetecilerin kendisini çok iyi tanıdığını belirten Yunus Vardar, "Onların bozulan daktilolarını ben tamir ediyordum. Eski hesap makinelerini de tamir ediyorum. Gazetelerin birçok bölümünde daktilo ve benzeri yazılım cihazları kullanılıyordu" diye konuştu.

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