HABER

Bursa’nın değerleri EMITT Fuarı’nda tanıtılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 15:57 | Son Güncelleme

Bursa’nın tarihi ve kültürel değerleri, dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan 23’üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda tanıtılacak.Bursa’nın tarihi ve kültürel değerleri, dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan 23’üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) tanıtılacak.

Bursa’nın tarihi ve kültürel değerleri, dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan 23’üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda tanıtılacak.
Bursa’nın tarihi ve kültürel değerleri, dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan 23’üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) tanıtılacak. Bu kapsamda Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş Bursa standını gezerek incelemelerde bulundu. Geçmiş zamanlarda Bursa’nın geçim kaynaklarından biri olan ipek böceği kozasından elde edilen ipek ve ipek ustasının ipeği işleme süreçleri de stantta vatandaşlara tanıtıldı. Bursa’nın tanıtılması bakımından önemli bir fuar olduğunu belirten Başkan Aktaş, Bursa’nın değerlerini daha iyi tanıtmak için hamleler yapacaklarını belirtti. Bursa’nın tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılacağı fuar 3 Şubat’a kadar devam edecek.

“Bursa’nın değerlerini bütün Türkiye ve dünya ile buluşturmak için buradayız”
Bursa’nın değerlerini tanıtmak için burada olduklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’nın değerlerini bütün Türkiye ve Dünya ile buluşturmak için buradayız. Bir taraftan altyapımızı düzeltirken diğer taraftan da Bursa’nın değerlerini tanıtmak, anlatmak ve bunları yaşanabilir kılmak için yapacağımız hamleler olacak. Tanıtım kısmını çok önemsiyoruz. Ciddi bir tanıtım eksikliğimiz olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın en popüler fuarlarında en güzel stantlarla olmak istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz risk alıyoruz, öncülük ediyoruz ama bütün katmanları işin içerisine sokarak hareket ettiğimizi de ifade ediyorum” dedi.

PARTNER Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor
Bakan Kurum: Burdur'da kentsel dönüşümü yatay mimari anlayışıyla gerçekleştireceğizBakan Kurum: Burdur'da kentsel dönüşümü yatay mimari anlayışıyla gerçekleştireceğiz
İstanbul'da korkunç görüntüİstanbul'da korkunç görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de korkunç görüntü!

İstanbul'da korkunç görüntü

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Eşim bana tecavüz etti, davam Türkiye'de emsal niteliğinde olabilir

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi

Olay yaratmıştı! 'Metin Topuz' iddianamesi kabul edildi

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yayaya çarpan sürücü üzüntüden yere yığıldı!

O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.