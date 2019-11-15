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Bursa’nın değerleri okullarda tanıtılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 17:15 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin değerlerinin lise öğrencilerine tanıtımına yönelik hazırladığı "Yaşayan geçmişi ile Bursa Okulunuzda" projesi devam ediyor.Bursa’nın turizmden aldığı payın artırılması için bir taraftan şehrin değerlerini uluslararası fuarlarda görücüye çıkaran Büyükşehir Belediyesi diğer taraftan kentin değerlerinin bizzat Bursalılara da tanıtımı için çaba harcıyor.

Bursa’nın değerleri okullarda tanıtılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin değerlerinin lise öğrencilerine tanıtımına yönelik hazırladığı "Yaşayan geçmişi ile Bursa Okulunuzda" projesi devam ediyor.
Bursa’nın turizmden aldığı payın artırılması için bir taraftan şehrin değerlerini uluslararası fuarlarda görücüye çıkaran Büyükşehir Belediyesi diğer taraftan kentin değerlerinin bizzat Bursalılara da tanıtımı için çaba harcıyor. Lise öğrencilerine Bursa’nın değerlerinin tanıtılması maksadıyla düzenlenen “Yaşayan geçmişi ile Bursa Okulunuzda" projesi Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü bünyesinde olan ve 4 yıldır devam eden proje çerçevesinde Bursa’nın tarihî ve kültürel değerleri, UNESCO Dünya Mirası Alanları, Bursa Müzeleri görsel bir sunum ile öğrencilere anlatıldı. Kentlilik bilinci ve UNESCO Dünya Mirası Alanlarına yönelik gerçekleştirilen projede bugüne kadar Bursa’nın farklı ilçelerinde 90 okuldan 17 bin öğrenciye ulaşıldı.

Bursa’nın değerleri okullarda tanıtılıyor

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