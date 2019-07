Bursa’nın dev sağlık tesisi 16 Temmuz’da hizmete açılıyor

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, yapımı tamamlanan Bursa Şehir Hastanesi’nin, 16 Temmuz 2019 Salı günü hasta kabulüne başlayacağı müjdesini verdi. Başkan Salman, 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yatak kapasiteli çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi ile hizmet verecek hastanenin resmi açılışının da önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağını bildirdi.

Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesiyle birlikte Bursa’da sağlık alanında vatandaşlara daha nitelikli hizmet sunulacağına vurgu yapan İl Başkanı Ayhan Salman, hastanenin her birimi ile uluslararası standartlarda sağlık hizmeti vereceğini söyledi. Salman, hastanenin Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bilecik yaklaşık 5,5 milyon kişiye hizmet vereceğini ifade etti. Salman şu bilgileri verdi:

“Şehir Hastanesi açıldığında, Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Zübeyde Hanım Doğumevi Şehir Hastanesi’ne taşınacak. Devlet Hastanesi’nde Onkoloji Hastanesi işe birleşerek Onkoloji Hastanesi kısmında hizmet verecek. Boşalan bina ise tadilata alınacak. Şehir

Hastanesi’nde; 301 yataklı Genel Hastane, 264 yataklı Onkoloji, 197 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk, 275 yataklı Kardiyoloji, 200 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 100 yataklı yüksek güvenlikli Adli Psikiyatri ve 18 yataklı Psikiyatri hastanesi olmak üzere 6 tane hastaneyi bünyesinde barındıracak. İçinde 217 yatak kapasiteli çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi ile 45 ameliyathane ve 309 poliklinik odası bulunacak” dedi.

Ayhan Salman, 2002 yılında sağlık ve sosyal güvenlik sistemi çökmüş, tedaviye ulaşılamayan bir Türkiye’yi devraldıklarını hatırlattı. O dönemde, sağlık ve sosyal güvenlik sistemindeki farklılıklar sebebiyle vatandaşların farklı hizmet uygulamalarına muhatap olduğunu, hastane ve eczane hizmetlerinde adaletsiz bir tablonun yaşandığını, kanser hastalarına tedavi için birkaç sene sonraya gün verildiğini ve tedavi olamadan hayatlarını kaybettiğini vurgulayan Salman, “Hastaların, bebeklerin ve cenazelerin hastanelerde rehin alınıyordu. Bağ-Kur reçetelerine yazılan bazı ilaçlar ödenmiyordu. SSK’lılar da sadece kurum içindeki eczanelerde saatlerce kuyruk bekleyip varsa sadece muadil ilaçları alabilirdi. Sadece SSK Hastanelerinde tedavi olabiliyorlardı. Diş tedavisi olarak, sadece dolgu ve çok az miktarda kanal tedavisi yapılabiliyordu” diye konuştu

Yaşanan ilkel uygulamaların AK Parti iktidarı ile tarih olduğunu belirten Ayhan Salman, AK Parti’nin her alanda olduğu gibi sağlıkta devrim yaptığını belirtti. Salman şunları söyledi:

“Sağlık alanında gelişmiş ülkelerin 40 yılda ulaşamadığı hedeflere, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde kısa bir sürede ulaştık. Şimdi uçak ve helikopter ambulansların vatandaşlara hizmet verdiğini, ambulansların kısa sürede vakalara ulaşabildiği bir Türkiye var. Hastanelerdeki 8-10 kişilik koğuş sistemi kaldırıldı. Tek, en fazla çift kişilik odalarla hizmet veriliyor. Kurulan çok sayıda ağız ve diş sağlığı merkeziyle diş tedavisi sorun olmaktan çıktı. Engelli maaşları binlerce kat arttırıldı. Eşi vefat eden kadınlara, muhtaç asker ailelerine, terör mağdurlarına ve 450 bin civarındaki engelli refakatçisine evde bakım aylığı bağlandı. Ülkemiz sigara ve tütün kullanımıyla mücadelede tüm dünyaya örnek oldu ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından dört kez ödüllendirildi.”

AK Parti’nin sağlık alanındaki atılımlarından Bursa’nın da hak ettiği payı aldığını söyleyen Ayhan Salman, 17 yıllık iktidarları Bursa’ya yaklaşık 2 milyar 340 milyon TL tutarında sağlık yatırımı yaptıklarını belirtti. Bursa Merkez ve ilçelerinde 2.489 yataklı 16 hastane, 90 üniteli 2 yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin hizmete girdiğini aktaran Ayhan Salman, haziran ayında hizmete girmesi planlanan Bursa Şehir Hastanesi ile birlikte Bursa’nın önemli bir sağlık üssü haline geleceğini belirtti. Salman, “AK Parti’nin her kademesinde görev yapan hizmet erleri olarak şehrimizin ve ülkemizin hak ettiği hizmetleri alması için canla başla çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.