Bursa’nın dünyaca ünlü deveci armudunun hasadına başlandı

Bursa’nın dünyaca ünlü deveci armudu hasadına başlayan üreticiler fiyat ve rekolteden bu yıl memnun.

Bursa’nın Gürsu ve Kestel ilçelerinin ova köylerinde yetişen iriliği kalitesi ve lezzetiyle ünü tüm dünyaya yayılan deveci armudunu üreticiler hasat etmeye başladı. Bir dönüm bahçeden 4 ile 6 ton ürün alan üreticiler bu yıl kilosunu 2 lira 50 kuruştan satıyor. Fiyattan ve rekolteden memnun olan üreticilerin tek sıkıntısı ise ilaç, gübre ve mazot fiyatlarını yüksek olması. Bursa’nın ovasında yetişen deveci armudu, toprağın bereketinden o kadar iri oluyor ki kimi zaman bir tanesi 1 kilonun üzerine çıkabiliyor.

Bu yıl hasada başlayan Gürsu ilçesi Hasanköy, mahalle muhtarı Ertuğrul Türe, "Deveci armudu hasatı Gürsu’nun ilçesindeki köylerde başladı. Bu yıl verim ve piyasa iyi, İnşallah sonuna kadarda böyle gider. Tüketicilerimiz armudu gönül ferahlığıyla yiyebilirler, üreticilerimiz ilaç atma konusunda tamamen bilinçli. Ruhsatı olmayan ilaç dozajından fazlası atılmıyor. Bir dönüm armut bahçesi 4-6 ton ürün veriyor. Bu armudun Türkiye’de gitmeyen ili yok. Rusya başta olmak üzere dış ülkelere de ihraç oluyor. Dalında armut bu yıl 2 ile 2 lira 80 kuruş arasında satılıyor" dedi.

Diğer üreticiler ise "Bu yıl deveci armut hasadına başladık. Bu fiyatlar ve ürün çok güzel ama bizim sıkıntımız ilaç, gübre ve mazot fiyatlarının yüksek olması, bu bizi zorluyor. Türkiye’nin en kaliteli armutları bizim ovamızda üretiliyor. Kalitesi ve lezzetiyle bir numara en güzel deveci armudu bu bölgede yetişiyor" şeklinde konuştu.