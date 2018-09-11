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Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 13:39 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Bursa yüzyıllardır sanatta, ticarette, sporda ve pek çok alanda adeta başı çeken bir şehir olmuştur. Kuruluşuna ve kurtuluşuna verilen ehemmiyet, Bursa'nın Türkiye açısından ne kadar önemli bir şehir olduğunu gözler önüne sermektedir"

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında, Tophane'deki Saltanat Kapı önünden mehter takımı, kılıç kalkan ekibi ve bando eşliğinde, Atatürk Caddesi'ndeki Atatük Anıtı'na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Kent Müzesi önünde devam eden kutlamalarda, günün anlam ve önemine ilişkin lise öğrencileri tarafından şiirler okundu. Ardından Karagöz Halk Dansları ekibi gösteri sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, Bursa için tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Bursa'nın, Osmanlı'dan önceki devletler için de önemli bir şehir olduğuna işaret eden Aktaş, şunları kaydetti:

"11 Eylül 1922 günü sadece Bursa'nın değil Türk milletinin maneviyatındaki işgalin de sona erdiği bir gündür. Bizler geçmişin gölgesine bağlı kalmadan fakat asla unutmayarak çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Gayretimiz, varlığımızı süsleyen yegane çabamız olsun. Bursa yüzyıllardır sanatta, ticarette, sporda ve pek çok alanda adeta başı çeken bir şehir olmuştur. Kuruluşuna ve kurtuluşuna verilen ehemmiyet, Bursa'nın Türkiye açısından ne kadar önemli bir şehir olduğunu gözler önüne sermektedir."

Aktaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu vatanın ebediyete kadar yurdumuz olması için göğüslerini imanla siper edip canlarını feda edenlerin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bursa'nın kurtuluşu hepimize kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Tören, mehter takımı ve kılıç kalkan ekiplerinin gösterileriyle sona erdi.

Törene, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, bazı milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, kurum müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

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