Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında, Tophane'deki Saltanat Kapı önünden mehter takımı, kılıç kalkan ekibi ve bando eşliğinde, Atatürk Caddesi'ndeki Atatük Anıtı'na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Kent Müzesi önünde devam eden kutlamalarda, günün anlam ve önemine ilişkin lise öğrencileri tarafından şiirler okundu. Ardından Karagöz Halk Dansları ekibi gösteri sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, Bursa için tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Bursa'nın, Osmanlı'dan önceki devletler için de önemli bir şehir olduğuna işaret eden Aktaş, şunları kaydetti:

"11 Eylül 1922 günü sadece Bursa'nın değil Türk milletinin maneviyatındaki işgalin de sona erdiği bir gündür. Bizler geçmişin gölgesine bağlı kalmadan fakat asla unutmayarak çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Gayretimiz, varlığımızı süsleyen yegane çabamız olsun. Bursa yüzyıllardır sanatta, ticarette, sporda ve pek çok alanda adeta başı çeken bir şehir olmuştur. Kuruluşuna ve kurtuluşuna verilen ehemmiyet, Bursa'nın Türkiye açısından ne kadar önemli bir şehir olduğunu gözler önüne sermektedir."