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Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı törenle kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 13:54 | Son Güncelleme

BURSA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü, kentte büyük bir coşkuyla kutlandı.

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı törenle kutlandı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü, kentte büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlikler kapsamında, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katılımıyla, Tophane'den Atatürk Anıtı'na kadar kortej gerçekleştirildi.
Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü, kent protokolü ve halkın katılımıyla coşkuyla gerçekleşti. Program Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katılımıyla, Tophane'den Atatürk Anıtı'na kadar kortej yürüyüşü yapılmasıyla başladı. Büyükşehir Belediye Bandosu ve Mehter Takımı eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe, halk da yoğun ilgi gösterdi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi üyelerinin de katıldığı kortejde, 7'den 77'ye tüm Bursalılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu. Kortejin ardından Vali Canbolat ve Başkan Aktaş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından da tören, Bursa Kent Müzesi amfi tiyatroda devam etti. Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yunan işgali sırasında yaşananları anlatıp, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, TBMM riyaset kürsüsüne kara bir örtü örtülmesini istediğini hatırlatarak, "Bu, 'bir milletin manevi başkentinin düşman çizmesi ile ezildiği her gün mutlak suretle yas' demekti. Bu kara örtü 'Puşide-i Siyah' adıyla bilindi. Puşide-i Siyah, kapkara duruşu ile meclis kürsüsünü uzun süre kapladı. Ona bakan her Türk evladı, her Türk mebusu o örtü orada durduğu sürece utandı, hicap duydu ve öfkesini her dem taze tuttu. 10 Eylül’ü 11’e bağlayan gece, 48'inci Süvari Alayı 3'üncü Bölük Komutanı Şükrü Naili (Gökberk) Bey'in Bursa Belediyesi Binası'na Türk Bayrağı'nı çekmesi ile Türk Milleti'nin yası sona ermiş oldu. Meclis riyaset kürsüsünde tam 2 sene 2 ay 2 gün boyunca örtülü duran siyah örtü yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kaldırıldı" dedi.
'TÜRK MİLETİNİN MANEVİ İŞGALİ SONA ERDİ'
Başkan Aktaş, 11 Eylül 1922'nin Bursa'nın yanı sıra Türk Milleti’nin maneviyatındaki işgalin de sona erdiği gün olduğunu belirterek, "Kurtuluşun 2'nci yıl dönümünde belediye binamızın önünde Bursalılara seslenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, konuşmasının bir bölümünde; 'Efendiler, bu kurtuluş gününü size tebrik ederken, bu dağlarda, bu ovalarda kanlarını döken şehitlerimizi ve vatanları için, milletleri için sıkıntı ve zahmet bilmeyen kahraman gazilerimizi saygıyla anarım. Kederlerin, felaketlerin son bulduğuna işaret olan bu kurtuluş bayramında bu güzel beldeyi, bu verimli bölgeyi Türk Cumhuriyeti’nin büyük uygarlık merkezlerinden biri durumuna getirmek için üzerinize düşen görevin ne kadar büyük, ne kadar çaba ve özveri gerektirdiğini de söylemek isterim. Efendiler! Bursa tarım memleketidir, sanat memleketidir, ticaret memleketidir, şifa memleketidir. Bursa, sahip olduğu doğal güzellikler ve mükemmellik ile rahat ve şenlikli bir memlekettir' dedikten sonra çok çalışarak bu memleketi mamur ve tarihine yakışır bir merkez haline getirmemiz gerektiğini söyler. Bizler de bu anlamlı günde geçmişi unutmayarak çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. 11 Eylül Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşumuzun 97'nci yıl dönümü kutlu olsun" diye konuştu.
Başkan Aktaş'ın konuşmasının ardından şiirler okundu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Halk Dansları Topluluğu, Bursa yöresine özgü gösterilerini sergiledi. Mehter Takımı ve Kılıç Kalkan ekibinin gösterileri de özel anlara imza attı. Bosna Hersek, Moldova, KKTC, Belarus ve Filistin ile Muş, Niğde, Tokat Niksar, Tokat Turhal ve Kars Arpaçay'dan gelen dans grupları ve konuklar da kurtuluş coşkusuna ortak oldu. KKTC ekibi de gösterisiyle törene renk kattı.

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Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı törenle kutlandıBursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı törenle kutlandıBursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı törenle kutlandıBursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı törenle kutlandı

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