Bursa’nın en dik ve sarp vadileri böyle aranıyor

"Kuşaklıkaya ve Şahinkaya gibi sert bir bölgeden güneye geçmeye çalışmış olabilirler"

Şentürk, “Uludağ’ın kuzey yamaçlarındaki her bölge tarandı, ben tecrübelerime dayanarak güney tarafında oldukları düşüncesindeyim. Bu iki kişi Kuşaklıkaya, Şahinkaya gibi sert bir bölgeden güneye geçmeye çalışmış olabilirler. Bu bölgede daha yoğun bir şekilde arama çalışması yapılması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Uludağ’da hava durumunun aniden değiştiğini ve çok sert bir hal aldığını belirten Şentürk, ”Hava çoğu zaman arama çalışmalarına izin vermiyor. Her dağa çıkanı maalesef dağcı olarak nitelendiriyoruz. Bu iki kişinin dağcı olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü daha önceki yaptıkları yürüyüşlerine ve arkadaşların tanınırlığından ötürü arkadaşların yeterli bilgi ve tekniğe sahip olmadığı sonucuna vardık. Hatta o bölgede görev yapan bir askere ’Uludağ’ın zirvesine gideceğiz, bize eldiven verebilir misiniz’ dedikleri bilgisine ulaştık. Her dağa giden dağcı değildir" diye konuştu.