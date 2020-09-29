Bursa’nın Gemlik ilçesini dolu vurdu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarım alanlarına zarar verirken, bir çok mahallede zemin beyaz örtüyle kaplandı.

Alınan bilgiye göre, saat 13.45’te Gemlik’in Narlı, Küçükkumla ve Karacaali Köyleri’nde şiddetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı özellikle zeytin başta olmak üzere bir çok tarım alanına zarar verdi.

Vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerken, ellerine aldıkları dolu tanelerinin ceviz büyüklüğünde olduğunu ifade ettiler.

Dolu yağışı daha sonra yerini fırtına ile birlikte yağmur yağışına bıraktı

Öte yandan dolu yağışının Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal mahallelerinde de etkili olduğu öğrenildi.

