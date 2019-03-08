Bursa’nın hayat kurtaran kadını

Bursa’nın profesyonel tek kadın arama kurtarma elemanı Pınar Bulmuş, "Fark ediyorum insanlar beni gördüklerinde mutlu oluyor, kadın bir şey yaptığında insanlar da mutlu oluyor" diye konuştu.

Nilüfer Arama Kurtarma ekibinde görevli Pınar Bulmuş, çoğunlukla erkeklerin yer aldığı arama kurtarma ekiplerinde yıllardır yer alıyor.

Yangın, deprem gibi doğal afetler, kayıp aramaları gibi zorlu şartlara rağmen gönüllülük esasıyla görev üstlenen 33 yaşındaki Pınar Bulmuş, 2010 yılından itibaren arama kurtarma faaliyetlerinde yer alıyor. Arama kurtarma derneğine dağcılıkla uğraşan bir komşusu sayesinde katılan ve bir daha bu faaliyetten kopamayan Bulmuş, gönüllülük esasıyla 5 yıldır Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinde yer alıyor.

Ekibe katıldıktan sonra sayısız operasyona katılan ve operasyonların merkezinde yer alan Bulmuş’u gören diğer kadınlar, gün geçtikçe arama kurtarma faaliyetlerinde daha çok yer alıyor ve sayıları her gün artmaya devam ediyor. Arama kurtarma faaliyetlerinde 9 yıldır görev alan Bulmuş, "2010 yılında arama kurtarma faaliyetlerine başladım ve 2014 yılından itibaren NAK (Nilüfer Arama Kurtarma) Derneği’nde görev alıyorum. İlk eğitimlerimi aldıktan sonra 2011 yılındaki Van Erciş depremi oldu ve en büyük tecrübemi orada kazandım" dedi.

"Kendine güvenin geliyor, ben yapabiliyorum bu işleri diyorsun"

Yaptığı işin zorluklarına değinen ve kadın olduğu için ilk başlarda insanların tedirgin olduğunu ama alıştıkça operasyonların merkezinde yer aldığını söyleyen Bulmuş, "Yaptığım işin zorluğu, alışana kadar. İlk başlarda kadınsın, daha narinsin, erkekler sana daha çok dikkat ediyor. Geri planda kalıyorsun aman bir şey olmasın, düşmesin, koruyalım diye. Herkes alıştıktan sonra işin zorluk kısmı bitiyor. Birde yangın, deprem, çığ düşmesi, yüksekten düşme gibi tehlikeli işler olduğu için aile tedirginlik yaşıyor. Onlar da alıştıktan sonra kendine de güvenin geliyor, ben yapabiliyorum bu işleri diyorsun. Bu andan itibaren işin zorluk kısmı bitiyor ve güzel şeyler başlıyor. Kendine de güvenin geldikten sonra bakıyorsun ilk başta tek kadınsın, ondan sonra seni gören kadınlar çoğalıyor ve artıyor" diye konuştu. "Ben yapabiliyorum diyorsun ve daha güçlü sarılıyorsun"

Çoğunlukla bu faaliyette erkeklerin olduğuna, pozitif ayrımcılık da olsa kadın bir şey yaptığında daha çok dikkat çektiğine değinen Bulmuş, "Bu camiadakilerin yüzde 99’u erkek. Bizim şu an röportaj yapıyor olmamızın sebebi kadınlar gününden ziyade, kadın bir işi yapıyorsa aslında pozitif ayrımcılıktan da öte kadın başardığı zaman herkes mutlu oluyor, daha çok dikkat çekiyor ve insanın kendine özgüveni de artıyor. Ben yapabiliyorum diyorsun ve daha güçlü sarılıyorsun hepsine" şeklinde konuştu.