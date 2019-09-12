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Bursa’nın hedefi ‘Tek Dünya Şehri’

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 12:29 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi, ‘İklim Değişikliğine Karşı Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda Bursa’nın da yerini almasını sağladı.Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı tarafından 22 Nisan Dünya Günü’nde 2019 dönemi Türkiye ayağı başlatılan ‘Tek Dünya Kentleri Yarışması’na Bursa da katıldı.

Bursa’nın hedefi ‘Tek Dünya Şehri’

Büyükşehir Belediyesi, ‘İklim Değişikliğine Karşı Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda Bursa’nın da yerini almasını sağladı.
Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı tarafından 22 Nisan Dünya Günü’nde 2019 dönemi Türkiye ayağı başlatılan ‘Tek Dünya Kentleri Yarışması’na Bursa da katıldı. Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele, deneyim paylaşımı ve diğer şehirlere bu konularda ilham vermek amacıyla bir araya gelen yüzlerce kentin arasında yerini aldı.
Tek Dünya Kentleri Yarışması; iklime dirençli ve yüzde yüz yenilenebilir enerjiye dayalı bir geleceğe yönelik küresel bir dönüşüm için şehirlerin eyleme geçmelerinin ve katkı sunmalarının sağlanması maksadıyla Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (WWF) tarafından tasarlanıyor. Sürdürülebilir kalkınma ve iklim eyleminin öneminin hızla arttığı dünyada, bu yarışma, Bursa’nın câzibesini tanıtma fırsatı sunuyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılından bu yana iklim değişikliği alanında yürüttüğü çalışmalar ile Türkiye’deki diğer kentler için örnek olmuş ve ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Uyum Planı’nı hazırlayarak Türkiye’de bu alanda ön plana çıkan şehirler arasında yer aldı. Bu çalışmalar da ‘Tek Dünya Kentleri Yarışması’ sürecine başvuruda önemli bir temel oluşturuyor. Türkiye’den 5, toplamda ise 250’den fazla şehrin iştirak ettiği ‘CDP/ICLEI’nin ‘Birleşik Raporlama Sistemi’ne bilgilerini gönderdiği yarışmada; uzman jüri tarafından her ülke için en fazla 3 aday kent finalist olarak seçilecek. Bu kentlerden biri ulusal düzeyde kazanan kent olarak belirlenecek ve sonrasında ise uluslararası ölçekte kazanan kent seçilecek. Finalist kentler 2020 yılı başında ilân edilecek.

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