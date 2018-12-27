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Bursa'nın ilk kadın belediye otobüsü şoförü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 10:01 | Son Güncelleme

BURSA'da yıllardır otobüs şoförü olma hayali kuran Ayşen Akçay (42), bu hayaline kavuştu.

Bursa'nın ilk kadın belediye otobüsü şoförü

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da yıllardır otobüs şoförü olma hayali kuran Ayşen Akçay (42), bu hayaline kavuştu. Kentin ilk kadın belediye otobüsü şoförü olan Akçay, işini severek yaptığını belirtti, "Tekrar dünyaya gelsem yine aynı mesleği seçerim" dedi.
Bursa'da 2 çocuk annesi Ayşen Akçay, küçük yaşlarda otobüs şoförü olma hayali kurmaya başladı. Ağır vasıta ehliyetini 2006 yılında alarak uzun yıllar TIR şoförlüğü yapan Akçay, otobüs şoförü olabilmek için büyük çaba gösterdi. Akçay, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı başvurudan olumlu sonuç aldı, BURULAŞ bünyesinde şehir içi otobüs şoförü olarak 9 ay önce göreve başladı. Her ay farklı bir güzergahta otobüs kullanan Akçay'ı gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yaşadığı tüm zorluklara karşın işinden memnun olduğunu söyleyen Akçay, kadının isterse her şeyi yapabileceğini söyledi. Hayalini kurduğu mesleği severek yaptığını belirten Ayşen Akçay, "10 yıla yakın süredir ağır vasıta kullanıyorum. Kullanmadığım hiçbir araç kalmadı. Kadınlara da otobüs şoförlüğünü denemelerini tavsiye ediyorum" dedi.
Bursa'nın ilk kadın şoförü olma unvanına sahip olan Akçay, "Yolcular otobüse bindiğinde şoför olarak karşılarında beni gördükleri zaman şaşırıyorlar. Otobüse bindikleri zaman o şaşkınlığı unutuyorlar. Aynı hat üzerinde bir ay süreli çalıştığımız için alıştıklarından dolayı sakin ve rahat bir şekilde yolculuk yapıyorlar. Ama ilk bindiklerinde şaşıranlar oluyor. Kadın olarak yaptığım işle gurur duyuyorum. Zorluklarını gördüğüm halde tekrar dünyaya gelsem, yine aynı mesleği seçerim. İşimi severek yapıyorum. Topluma yararlı bir kadın olarak kendime güvenim sonsuz" ifadelerini kullandı.
Kadın şoför olmanın zor yanları olduğunu da kaydeden Akçay, "Trafikte otobüs gördüğünde yol vermeyen insanlardan çok zorluk çekiyoruz. Toplu taşımaya öncelik verilmesini istiyoruz. Bizler can taşıyoruz. Diğer sürücülerden anlayış bekliyoruz" diye konuştu.

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Bursa'nın ilk kadın belediye otobüsü şoförüBursa'nın ilk kadın belediye otobüsü şoförüBursa'nın ilk kadın belediye otobüsü şoförüBursa'nın ilk kadın belediye otobüsü şoförü

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