Bursa’nın İlk Katı Atık Getirme Merkezi Osmangazi’den

Çevreci projeleriyle adından söz ettiren Osmangazi Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye kazandırmak adına Bursa’da ilk defa hayata geçirdiği Demirtaş Katı Atık Getirme Merkezi’ni düzenlenen törenle açtı.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına geri dönüşüm konusunda örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, her yıl on binlerce ton atığın ekonomiye kazandırılmasına olanak sağlayacak Katı Atık Getirme Merkezi’ni, Demirtaş’ta hizmete açtı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine; AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Bursa’da çöp toplamasını en verimli şekilde Osmangazi Belediyesi’nin uyguladığını dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Tarihi şehrin dokusunu ayağa kaldırarak, modern bir şehir inşa ediyoruz. Yaşanabilir bir Osmangazi için hizmetlerimizi en etkin şekilde sürdürüyoruz” dedi.

Gelişimin hızlı olduğu Demirtaş bölgesinde çevreci projeleri öne çıkardıklarını kaydeden Dündar, “Geri dönüşüm atıklarının doğru yöntemle toplanması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. 136 mahallemizde her gün çöp toplayarak, yoğun caddelerimiz, yaya kaldırımları, meydanlarımızda süpürgeci personellerimiz ile kesintisiz hizmet veriyoruz. Tüm dünyada giderek büyük bir çevre sorunu haline gelen elektronik atıklar konusunda 2008 yılından bu yana başarılı çalışmalara imza atıyoruz. Belediyemiz bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda İstanbul Elektrikli ve Elektronik Atık Zirvesinde ‘E-Atık Kahramanı’ ödülüne layık görüldü. Bu durum sadece Bursa ile sınırlı kalmadığımızın açık bir göstergesi” diye konuştu.

"Geri dönüşümde lider belediyeyiz"

Bugüne kadar yaklaşık 111 bin ton ambalaj atığı toplayarak 1 milyondan fazla yetişkin ağacı kesilmekten kurtardıklarını vurgulayan Dündar, geri dönüşümde lider olduklarını ifade etti. Geri dönüşüm konusunda okullarla işbirliği içinde olduklarını anlatan Dündar, “Her yıl geleneksel olarak düzenlendiğimiz okullar arası atık pil toplama yarışmaları ve çeşitli projeler sayesinde bugüne kadar 53 bin 546 kilogram atık pil topladık. Böylece pillerin yeniden ekonomiye kazandırılmasına öncü olduk. Yine belediyemizin önderliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışma yaparak okullar arası bitkisel atık yağ toplama yarışmasını hayata geçirerek, atık yağ toplama noktaları oluşturduk. Aynı zamanda temizlik işleri filomuza çevre dostu elektrikli araçlar kattık. Bu küçük ve işlevsel araçlar sayesinde hem doğanın korunmasına destek olup yakıt tasarrufu sağladık hem de trafiğin yoğun olduğu çarşı bölgesinde çöp toplama hizmetini sorun olmaktan çıkardık” ifadelerini kullandı.

“9 aYDA 8 BİN 749 kilo atık toplandı”

Çalışmalarını daha da ileriye taşıyacak bir tesis olan Demirtaş Katı Atık Getirme Merkezi’nin açılışını gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Dündar, “5 bin metrekare alana kurduğumuz tesiste, atıklar 14 farklı türde toplanıyor. Evlerinizdeki yemek artığı çöpler haricinde ambalaj atıkları, lastikler, ahşap malzemeler, elektronik atıklar, atık piller, tekstil atıkları burada ayrılıştırılıyor. Ayrıca florasan lamba, kullanım ömrü geçmiş ilaçlar ve evlerde oluşabilecek diğer tehlikeli atıkların da kabul edildiği tehlikeli atık depolama bölümünün yer aldığı tesisimiz Haziran ayından beri hizmet veriyor. Gezici araçlarımızın ve hemşehrilerimizin getirdiği atıklar ile tesisimizde 9 ayda 8 bin 749 kilogram atık toplandı. Yine Türkiye’de ilk kez 2013 yılında başlattığımız Gezici Araçla Atık Toplama uygulamasıyla her gün bir mahalleye giderek vatandaşlarımızın atıklarını alıyoruz. Atıkları, kaynakta ayrıştırıyor ve geri dönüşebilir atıkları ekonomiye kazandırıyor, dönüştürülemeyen atıkların ise çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde depolanması sağlıyoruz. Hizmete açtığımız Katı Atık Getirme Merkezi bu döngünün en önemli basamağını oluşturuyor. Çalışmalarımızda bize destek olan tüm arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyor, tesisimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Mayil ise bölgeye değer katacak tesisi kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.