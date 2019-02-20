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Bursa’nın ilk “Millet Kıraathanesi” Osmangazi’de açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 17:33 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi hizmete açıldı.Osmangazi Belediyesi’nin tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik en önemli projelerinden olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi, kütüphanenin yanı sıra kek, çay ve kahve hizmeti vererek, 7’den 77’ye her yaştan insanın buluşma yeri olacak.

Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi hizmete açıldı.
Osmangazi Belediyesi’nin tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik en önemli projelerinden olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi, kütüphanenin yanı sıra kek, çay ve kahve hizmeti vererek, 7’den 77’ye her yaştan insanın buluşma yeri olacak. Muradiye Mahallesi’nde 16. yüzyılda Şeyh Ahmed tarafından yaptırılan ve sahiplerinin kedi beslemesi dolayısıyla ‘Kediler Tekkesi’ olarak anılan bina, Osmangazi Belediyesi tarafından yürütülen rekonstrüksiyon çalışmalarının ardından yeniden ayağa kaldırıldı. 3 oda, 1 mutfak, 1 sofa ve avlusu ve ahşap işçilikleriyle dikkat çeken tarihi yapı, törenle hizmete açıldı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, açılış töreninde yaptığı konuşmada Bursa’ya ilk Millet Kıraathanesi’ni kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tarihi mirasa sahip çıkma konusunda öncü belediye olduklarını kaydeden Dündar, “Sahiplerinin kedi beslemesi sebebi ile ‘Kediler Tekkesi’ olarak bildiğimiz, 16. yüzyıldan kalma yapıyı Millet Kıraathanesi olarak günümüze taşıyoruz. İlmin tecrübeyle harmanlandığı, çayın kahvenin ve sohbetin anlamını bulduğu, okuma alışkanlığının pekiştiği Kedili Tekke Millet Kıraathanesi, kütüphanesi, okuma salonları, tarihi avlusu ile gençlerimiz ve verimli zaman geçirmek isteyen herkes için buluşma yeri olacak” dedi.
Kedili Tekke’nin bölgedeki sosyal alan ihtiyacına da cevap vereceğini ifade eden Dündar, “Tarihi Kedili Tekke Millet Kıraathanesi, millî kültürümüzün, ananelerimizin ve misafirperverliğimizin yaşatıldığı bir mekân olacak. Bir zamanlar okuryazar olmanın göstergesi kıraathanelerdi. Bugün düşünce hayatımıza yön veren birçok yazar, şair, ilim adamının bir araya geldiği, saatlerce sosyal meseleleri tartıştığı, kültürümüze katkı sağlayacak olayları, durumları değerlendirdikleri bilgi merkezleriydi. Şimdi Millet Kıraathaneleri projeleri ile yeniden o özlediğimiz ortamlara kavuşacağız. Millet Kıraathanelerini ülkemize yeniden kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, eserleri ile katkı sağlayan ilim, bilim adamlarımıza, şair ve yazarlarımıza, buradan istifade edecek vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tarihi Kedili Tekke Millet Kıraathanesi Bursa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.
Dündar: “Tarihi Çalışmalar Rutin İşimiz Oldu”
Osmangazi Belediyesi olarak tarihi mirasın yaşatılması için birçok çalışma yürüttüklerine dikkat çeken Başkan Dündar, “Osmanlı’nın kurulduğu şehir Bursa’mızın tarihi zenginliği yaptığımız restorasyonlarla ayağa kalkıyor. Tarihi eserlerin korunmasına ve geleceğe taşınmasına yönelik çalışmalar Osmangazi Belediyesi’nin temizlik faaliyetleri gibi rutin bir işi hâline geldi. 12 farklı noktada restorasyon çalışmamız var. Tarihi eserlerimizi ayağa kaldırıp geleceğe taşıyoruz. Çok şükür bu eserimizi de çöküntü halinden kurtarıp ayağa kaldırdık. Osmangazi’de nereye bir çivi çakarsak arkasından ikinci, üçüncü adımı geliyor. Osmanlı’yı kuran şehirde Osmanlı eserlerinin ayakta kalması lazım. Kaybolanları toprak altında araştırıp ayağa kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.
Tarihi mirasa yönelik çalışmaları Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile taçlandırdıklarını ve resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığını hatırlatan Başkan Dündar, “Müzemizi ziyaret eden 300 bine yakın ziyaretçimiz gibi cumhurbaşkanımız da müzeyi çok beğendi. Orada biz 6 Nisan 1326 gününü resmediyoruz. 42 metrelik dev kubbe içinde Osmanlı’nın kuruluş felsefesi anlatılıyor. Fetih Müzesi’nde anlatılan resmi canlı olarak Hisar’da yaşatmayı hedefliyoruz. Eski Bursa’nın tarihi kimliğini yeniden ortaya çıkaracağız. Eski Bursa olarak bilinen Hisariçi’ni tarihi kimliğiyle yeniden ayağa kaldırıyoruz. Aynı bölgede Filiboz Mescidi’ni aslına uygun şekilde gün yüzüne çıkarıyoruz. Hemen yanında şehir bostanı projemizi hayata geçireceğiz. Partimizin seçim beyanâmesinde yer aldığı gibi Değer Katan Şehirler’in en güzel örneğini sunuyoruz” diye konuştu.
Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan da Osmanlı Belediyesi’nin hizmet kervanının devam etmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Belediyemiz, atıl durumda kalmış bir tarihî yapıyı ayağa kaldırıp, amacına uygun bir şekilde Millet Kıraathanesi’ne dönüştürdü. Bu önemli eserin Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Prof. Dr. Mustafa Kara da tarihi yapının geçmişiyle ilgili bilgiler verirken, Osmanlı din ve kültür dünyasındaki üç saç ayağından birinin tekkeler olduğunu belirterek, Kedili Tekke’nin yeniden tarihteki hüviyetiyle faaliyet göstereceğini söyledi.
Başkan Dündar ve protokol mensupları kütüphane ve okuma odasını gezerken, avludaki kedi evinde yaşayan kedileri sevdi.

Bursa’nın ilk “Millet Kıraathanesi” Osmangazi’de açıldı

Bursa’nın ilk “Millet Kıraathanesi” Osmangazi’de açıldı

Bursa’nın ilk “Millet Kıraathanesi” Osmangazi’de açıldı

Bursa’nın ilk “Millet Kıraathanesi” Osmangazi’de açıldı

Bursa’nın ilk “Millet Kıraathanesi” Osmangazi’de açıldı

Bursa’nın ilk “Millet Kıraathanesi” Osmangazi’de açıldı

Bursa’nın ilk “Millet Kıraathanesi” Osmangazi’de açıldı

Bursa’nın ilk “Millet Kıraathanesi” Osmangazi’de açıldı

Bursa’nın ilk “Millet Kıraathanesi” Osmangazi’de açıldı

Bursa’nın ilk “Millet Kıraathanesi” Osmangazi’de açıldı

Bursa’nın ilk “Millet Kıraathanesi” Osmangazi’de açıldı

Bursa’nın ilk “Millet Kıraathanesi” Osmangazi’de açıldı

Bursa’nın ilk “Millet Kıraathanesi” Osmangazi’de açıldı
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