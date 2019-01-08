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Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 02:00 | Son Güncelleme

  BURSA'nın İnegöl ve Büyükorhan ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

Yavuz Yılmaz-Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA'nın İnegöl ve Büyükorhan ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü’nün yaptığı yazılı açıklamada ilçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 08.01.2018 Salı günü okulların tatil edildiğini ve kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli memurlarında idari izinli sayılacağı ifadesi yer aldı.
Büyükorhan Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle Salı günü Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

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Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

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