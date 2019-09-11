Bursa’nın işgâlden kurtuluşunun yıldönümü coşkuyla kutlandı

Bursa’nın düşman işgâlinden kurtuluşunun 97’nci yılı törenle kutlandı.

Dün akşam başlayan kutlamalar, sabah Tophane’den Atatürk anıtına kadar düzenlenen yürüyüşle devam etti. Kutlama programına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra milletvekilleri, protokol mensupları ve folklor grupları katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi bando ekibi ve mehter takımı eşliğindeki yürüyüş Atatürk anıtı önünde sona erdi. Yürüyüşün ardından anıta çelenk bırakıldı. Program Bursa Kent Müzesi önünde devam etti. Şiirlerin okunması, halk dansları gösterileri ve mehter takımı konseri öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş bir konuşma yaptı. Aktaş, tarih 8 Temmuz 1920’yi gösterdiğinde Yunan ordusunun Osmanlı’nın gözbebeği Bursa’yı işgal ettiğini belirterek, “Albay Bekir Sami Bey kendisine bağlı güçlerle şehri savunmaya çalışsa da netice alamaz. Büyük kıyımların önüne geçmek için direnmekten vazgeçip gayretini şehrin boşaltılmasına harcar. Yunan birlikleri mukavemetle karşılaşmayınca şehre girerler” dedi.

Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi riyaset kürsüsüne Bursa’nın işgalinden dolayı kara bir örtünün örtülmesini söylediğini anlatan Aktaş, “Bu kara örtü pûşide-i siyah adıyla verildi. Kapkara duruşu ile meclis kürsüsünü çok uzun süre kapladı. Ona bakan her Türk evladı, o örtü orada durduğu sürece utandı ve hicap duydu. Öfkesini her dem taze tuttu. Ta ki 10 Eylül’ü 11 Eylül’e bağlayan gece 48’inci Süvari Alayı 3. Bölük Komuta Şükrü Naili Gökberk Paşa’nın Bursa Belediyesi’ne Türk bayrağını çekmesiyle Türk milletinin yası sona ermiş oldu. Meclis riyaset kürsüsünde 2 yıl 2 ay 2 gün duran siyah örtü kaldırıldı” diye konuştu.

Folklor ekiplerinin gösterileri ve mehter takımının konserinin ardından program sona erdi.