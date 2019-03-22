Bursa'nın 'istenmeyen konutlarında' yaşamak: 'Doğanbey TOKİ'de yaşadığımı çekinerek söylüyorum'

https://www.youtube.com/watch?v=-rv6xmnmJw0

İstanbul yönünden Bursa'ya doğru ilerlerken azametli Uludağ'ın önünde, şehrin kalbine saplanmış gibi duran TOKİ binaları görünüyor.

2011'de tamamlanan Doğanbey TOKİ konutları o günden bu yana, hem sakinlerinin binalara yönelik şikayetleri, hem de Bursa'nın silüetinde ve dokusunda yarattığı etki ile kentin en çok tartışılan sorunlarından.

Merkez Osmangazi ilçesinde, Kiremitçi, Kırcaali, Tayakadın ve Doğanbey mahalleri üzerine kurulan TOKİ konutlarında yaklaşık 3 bin 200 hane var. Bloklardan 24 tanesi 22 katlı. Proje hak sahiplerine ilk açıklandığında ise binaların 13 katlı olacağı söylenmişti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart seçimlerinde AKP'nin adayı Alinur Aktaş, seçim vaadi olarak yine AKP döneminde yapılmış olan binaları yıkacağını ya da tıraşlatacağını söylüyor.

Peki bu binalarda yaşam nasıl sürüyor?

Doğanbey TOKİ Derneği Koordinatörü ve ev sahibi Nihat Altılar anlatıyor.

https://youtu.be/DAh5wI1W3qw

https://www.youtube.com/watch?v=Xi880NyPd54&t=

https://www.youtube.com/watch?v=Q2lUutL3GAM

https://www.youtube.com/watch?v=I3t3Rqm-WPY

