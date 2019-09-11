Bursa'nın kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Etkinlik, Tophane'deki Saltanat Kapı önünden bando, mehter takımı ve kılıç kalkan ekibi eşliğinde Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk anıtına kortej yürüyüşü ile başladı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kent Müzesi önünde devam eden kutlamalarda, lise öğrencileri tarafından şiirler okundu ve halk oyunu ekipleri gösteri sundu.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 11 Eylül 1922'nin sadece Bursa'nın değil, Türk milletinin maneviyatındaki işgalin de sona erdiği bir gün olduğunu ifade etti.

Kurtuluşun ikinci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, belediye binası önünde Bursalılara seslendiğini belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Konuşmasının bir bölümünde aynen şunları söyler: 'Efendiler, bu kurtuluş gününü size tebrik ederken bu dağlarda, bu ovalarda kanlarını döken şehitlerimizi ve vatanları için milletleri için sıkıntı ve zahmet bilmeyen kahraman gazilerimizi saygıyla anarım.' Kederlerin, felaketlerin son bulduğuna işaret olan bu kurtuluş bayramında, bu güzel beldeyi, bu verimli bölgeyi Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük uygarlık merkezlerinden biri durumuna getirmek için üzerinize düşen görevin ne kadar büyük, ne kadar çaba ve özveri gerektirdiğini de söylemek isterim. Bu anlamlı günde, geçmişin gölgesinde bağlı kalmadan fakat asla unutmayarak çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz."

Mehter takımı ve kılıç kalkan ekiplerinin gösterileriyle sona eren törene milletvekilleri, Bursa'nın bazı kardeş şehirlerinin belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

