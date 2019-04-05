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Bursa’nın rekor oy alan başkanı göreve başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2019 13:02 | Son Güncelleme

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, Bursa’daki belediye başkanları arasında en yüksek oy oranı ile seçildi.

Bursa’nın rekor oy alan başkanı göreve başladı

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, Bursa’daki belediye başkanları arasında en yüksek oy oranı ile seçildi. Korkmaz, göreve başladı.
Korkmaz, yüzde 63,8 oy oranı ile Bursa şampiyonu oldu. Ak Parti tarafından Büyükorhan Belediye Başkanı adayı olarak gösterilen Ahmet Korkmaz, rekor oy ile seçilerek Bursa birincisi oldu. Cumhur ittifakı adayı Ahmet Korkmaz, ilçesindeki her yüz seçmenden yaklaşık 63’ünün oyunu almış oldu.
"Bize bu günleri gösteren Mevlâ’ya hamd olsun" diyen Büyükorhan’ın yeni belediye başkanı Ahmet Korkmaz, ’’Tevazu, samimiyet ve gayretle çıkmış olduğumuz bu kutlu yolu Rabbimin izni ve çok değerli Büyükorhan halkının desteği ile zaferle sonuçlandırdık. Zirvede aldığımız bu bayrağı hem hizmet hem de oy oranıyla başarılı bir şekilde taşıyacağız. Bizden sonraki nesillere de yine zirve de aktarmak en büyük hedefimiz. Büyükorhan’da ilçe başkanlığı ve belediye meclis üyeliği dönemimizde çok güzel hizmetler yaptık. Yarım kalan projeleri tamamlamak ve bunların üzerine bir tık daha fazla hizmet yapabilmek adına canla başla, gece gündüz Büyükorhan için çalışacağız. Bütün bu süreç boyunca öncelikle bize destek olan cumhur ittifakı teşkilat mensuplarımıza, ekip arkadaşlarımıza ve bize gönül veren dava arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların bizde yeri çok ayrıdır. Bu sürecin kazasız belasız tamamlanmasında, bize oy versin vermesin, katkı koyan emek gösteren bütün hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.
"Büyükorhan için gece gündüz çalışma zamanı"
Korkmaz, "Büyükorhan bir sınavı daha başarıyla vermiştir. Şimdi hizmet zamanı. El ele omuz omuza verip, Büyükorhan için gece gündüz canla başla çalışma zamanı. Bize oy veren vermeyen bütün kardeşlerimiz, Büyükorhanlı hemşehrilerimiz bizi gecenin herhangi vaktinde arayabilirler. Ben artık bu saatten sonra Büyükorhan’ın belediye başkanıyım. Bu bilinçle hareket edip bütün insanlarımızı kucaklayacağız ve önümüzdeki hedeflere gönül birliğiyle, güç birliğiyle hep birlikte yürüyeceğiz. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Büyükorhanlı hemşehrilerimiz verdikleri oylarıyla Bursa’da Büyükşehir Belediyesi dahil 18 belediye içinde en yüksek oy oranıyla bizleri buralara taşıdılar. Aldığımız yüzde 63,8 oy Bursa’da rekor bir oydur. Halkımızın hem oylarına hem de teveccühüne layık olmak için gece gündüz gayret edeceğiz. Desteklerinden dolayı Büyükorhan halkına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Bursa’nın rekor oy alan başkanı göreve başladı

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