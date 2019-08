Bursa’nın şelalelerinden büyüleyen görüntüler

Bursa’da muhteşem güzellikteki şelaleleri gökyüzünden görüntülendi. Uludağ’dan akan 82 metre uzunluğundaki Küreklidere, kampçıların gözdesi Uludağ’daki Softaboğan, 15 metrelik Aras, Saitabat ve Mustafakemalpaşa’daki Suuçtu şelaleleri, eriyen kar suları ile ziyaretçilerini büyülüyor. Bu şelalelerin bazılarına çok kolay imkanlarla ulaşılırken, bazıları ise uzun ve yorucu yolculuk gerektiriyor

Uludağ’ın doğu yamacındaki Küreklidere şelalesi, Kestel ve Yıldırım ilçeleri arasında yer alıyor. Uludağ’da volfram madeninin doğusundan akmaya başlayan Küreklidere 82 metre uzunluğundaki görüntüsüyle izleyenleri masal dünyasına götürüyor. 1850 metre yükseklikte muhteşem yeşillikler arasında eriyen kar sularıyla coşan Küreklidere havadan görüntülendi.

Uludağ’ın güney yamacında yer alan ve Küçük Zirve’den akan Aras ise ulaşımı en zor şelalelerden birisi. Osmangazi ilçesine bağlı Soğukpınar köyündeki Ketenli yaylasından başlayıp ormanın içinden devam eden bir yürüyüşle ulaşılan Aras şelalesi, bir kayanın iki gözünden akarak Bursa’nın barajlarını besliyor. Ağustos ayı olmasına rağmen Aras şelalesnde kar yığınlarını görmek mümkün.

Aras şelalesinin buz gibi suyu ise en kaliteli memba sularını geride bırakıyor. Doğancı ve Nilüfer barajlarını besleyen Aras şelalesi trekking ve dağcıların en çok tercih ettiği alanlardan birisi. Teamsahlar Trekking Grubundan Zafer Peker, Aras şelalesinin Marmara’nın en yüksek noktalarından birisinde olduğunu ifade ederek, "Eriyen kar suları buradan akıp Bursa’ya iniyor. Kışın kar kaplı oluyor. Uludağ’dan düşen karlar burayı kaplıyor. İlkbahar yaz aylarında eridikçe bu sular gürleşerek barajları dolduruyor. Bursa’nın su ihtiyacını bu şelaleler karşılıyor. Bir çok yürüyüş parkı var. Doğa ve kış turizminin önemli merkezlerinden olduğu için bir çok dağcılık ve yürüyüş ekipleri burayı kullanıyor. Buraya gelmek zor. Soğukpınar Ketenli yaylasından 9 kilometre kadar mesafe var. Çok dik rampadan çıkarak Uludağ’ın küçük zirvesinin hemen altına ulaşılabiliyor" diye konuştu.

Yine Uludağ’dan beslenip özellikle yerli yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Saitabat şelalesi de her gün binlerce ziyaretçisini ağırlıyor. Arap turistler burada bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Fay hattının çökmesiyle oluştu, turistlerin en uğrak yeri

Mustafakemalpaşa ilçesindeki Suuçtu şelalesi ise 38 metre yükseklikten dökülerek yumuşak uğultusu ile ziyaretçilerinin adeta bütün yorgunluğunu alıyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Milli Parklar’ın desteğiyle çevre düzenlemesi yapılan Suuçtu şelalesi ve tabiat parkı muhteşem güzelliğiyle izleyenleri büyülüyor. Fay hattının çökmesiyle oluşan ve 38 metreden dökülen şelale yaz mevsiminde bile buz gibi suyu ile Arap turistlerin en fazla ziyaret ettiği mekanların başında geliyor. Mustafakemalpaşa ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Suuçtu şelalesini her gün binlerce turist ziyaret ediyor. Özellikle yaz mevsiminde Suudi Arabistan, Dubai, Kuveyt, Katar ve Körfez ülkelerinden gelenler Suuçtu’daki doğal güzelliğe hayran kalıyorlar. Arap turistler hem selfie çekiyor, hem de burada buz gibi dağ suyundan içerek serinliyorlar.

Softaboğan kampçıların gözdesi

Uludağ’ın çam ağaçlarıyla bezeli Çobankaya’nın yanı başındaki Softaboğan şelalesi de kampçıların ve Uludağ’a turistik maksatlı çıkanların gözdesi olmuş durumda. Bakacak’ın güneydoğusundaki Dombay çukuru vadisinde kalan Softaboğan şelalesi yüksekten akmamasına rağmen kuzeye akan Kırkpınar derenin oluşturduğu birçok şelalenin en ünlüsüdür. Çobankaya kamp alanı karşısındaki Sultan Selim senâberliği (çamlığı) olarak da bilinen bölgenin kuzeyinde kalan şelaleye akan derede çok sayıda doğal havuz bulunuyor. Softaboğan şelalesi parkurunun girişi, Çobankaya kamp alanından asfalt yola çıkıp sola, Bakacak istikametine doğru yüründüğünde yaklaşık 500 metre mesafede Orman müdahale araçlarının kullandığı toprak yol olarak kullanılıyor. Bodur ardıçlar arasından alçalarak çam ormanına doğru ilerleyen patika 850 metre sonra Kırkpınar dereye iniyor. Patikanın sağındaki çeşmenin bulunduğu noktadan kuzeye uzanan geniş alan ise Sultan Selim senâberliği olarak biliniyor. Derenin her iki yakasında da bulunan patikalar takip edildiğinde yaklaşık 1.5 kilometre sonra Softaboğan şelalesine varılıyor.