HABER

Bursa'nın sembolü tarihi Tophane Saat Kulesi'nde PVC kaplamaya tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 12:07 | Son Güncelleme

BURSA'da, 1905 yılında 'kesme taş'tan inşa edilen 33 metre yüksekliğinde, 6 katlı tarihi Tophane Saat Kulesi'nde, son yapılan restorasyonda PVC kaplama kullanılması tepki çekti.

Enver Fatih TIKIR- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, 1905 yılında 'kesme taş'tan inşa edilen 33 metre yüksekliğinde, 6 katlı tarihi Tophane Saat Kulesi'nde, son yapılan restorasyonda PVC kaplama kullanılması tepki çekti. Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Ömer Faruk Şahin, saat kulesinin 6'ncı katının kesme taş yerine beyaz PVC ile kaplanmasına tepki göstererek, "Yapının üst katındaki PVC kaplama bizleri çok üzüyor. Bu değerdeki bir ürüne daha özenli davranmak lazım" dedi. Merkez Osmangazi ilçesi Tophane semtindeki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin yakınında yer alan park içinde, ilk kez Sultan Abdülaziz döneminde 1876 yılında yaptırılan Tophane Saat Kulesi, 1900'lü yıllarda yıkıldı. Saat kulesi, 1905 yılında kesme taştan tekrar inşa edildi. 33 metre yüksekliğinde, 6 katlı kulenin tamamında kesme taş kullanıldı. Ahşap merdivenle çıkılan kulenin her katının cephesinde, dikdörtgen bir pencere yer alıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce yangın gözetleme kulesi olarak da kullanılan tarihi kulede son yapılan restorasyon çalışmasında PVC kaplama kullanıldı. Kulenin 6'ncı katı, PVC ile kaplandı. Kulede tarihi dokuyu bozan beyaz PVC, tepkilere neden oldu. MİMARLAR ODASI BAŞKANI: PVC BİZLERİ ÜZÜYOR Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Ömer Faruk Şahin, tarihi kulenin 6'ncı katının da normalde kesme taştan yapıldığını söyleyerek, "Bu kısım kulenin eski fotoğraflarında mevcut. Normalde kesme taştan inşa edilmiş kısımda şimdi PVC kaplama yer alıyor. Yapının üst katındaki PVC kaplama bizleri çok üzüyor. Bu değerdeki bir ürüne daha özenli davranmak lazım" dedi. Saat kulesinde gerekli düzeltmenin yapılacağına inandıklarını söyleyen Şahin, şöyle konuştu: "Biz bu düzeltmenin bu yıl içinde yapılmasını bekliyorduk. Şimdi bu restorasyonun 2019 bütçe planları kapsamında yer aldığını öğrendik. Yapı içinde ahşap karkas kısımda da sıkıntı var. Işıklandırma ile ilgili bazı sıkıntılar var. Bizlerin ricası bu tarz değerlerin korunması. Bu bölge aynı zamanda Arkeopark bölgesi. Burası yan tarafta bulunan Bitinya galerileriyle ciddi şekilde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olmasıyla birlikte, Heykel ve Ulucami’ye bağlandığımız bir bölge. O yüzden kurumların süreçleri hızlandırmalarını rica ediyoruz." TURİSTLERDEN TEPKİ Antalya’dan Bursa’ya ziyarete gelen Mehmet Şahin ise tarihi yapının üst kısmındaki kaplamanın kötü bir görüntü oluşturduğunu söyleyerek, "Bursa’nın tarihi yerleri çok fazla. Ancak burada saat kulesinde dikkatimi çeken şey yukarıdaki plastikler. Çok kötü görünüyor. Ayrıca, o saatin olduğu kısım taş olması gerekiyor. Çünkü Çorum’da, Ankara’daki saat kulelerinde hepsi taş. Tarihi dokuların bozulduğunu gördüğüm zaman çok üzülüyorum" dedi. RESTORASYON PROJESİ HAZIR Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise kulede tepki çeken restorasyonun yıllar önce park içindeki işletme sahipleri tarafından yapıldığı ileri sürüldü. Açıklamada, "Belediyemizce saat kulesine ait rölöve restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak koruma kurulu onayı alınmıştır. Önümüzdeki yıl yatırım programı ve kurul onaylı projeler doğrultusunda aslına uygun olarak restorasyon uygulamalarına başlanması planlanıyor" denildi.

PARTNERZayıflama iğnesiyle kilo veren ünlü şarkıcı 34 bedene dayandıZayıflama iğnesiyle kilo veren ünlü şarkıcı 34 bedene dayandı
Eşsiz güzellik! Doğa fotoğrafçıları buraya akın ettiEşsiz güzellik! Doğa fotoğrafçıları buraya akın etti
Bolu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralıBolu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşsiz güzellik! Doğa fotoğrafçıları buraya akın etti

Eşsiz güzellik! Doğa fotoğrafçıları buraya akın etti

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Asker, aşiret kızına aşık oldu! 'Ayran verirken tanıştık'

Asker, aşiret kızına aşık oldu! 'Ayran verirken tanıştık'

Doğumdan sonra paylaştığı fotoğraf şok etti

Doğumdan sonra paylaştığı fotoğraf şok etti

Dünyanın en dindar ülkesi hangisi? Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı

Dünyanın en dindar ülkesi hangisi? Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı

İstanbul'da 3 genç erkek otel odasına beraber girdi! Sonrası korkunç...

İstanbul'da 3 genç erkek otel odasına beraber girdi! Sonrası korkunç...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.