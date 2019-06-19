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Bursa'nın tüm plajları "yüzülebilir" çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 15:09 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı analizler sonucu, Marmara sahil şeridi ve İznik Gölü çevresindeki sahillerde, halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı

Bursa'nın Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi'ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plaj ve kamplardaki haziran ayı ölçümlerinde olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yaz mevsimiyle deniz ve göl sahillerinin halk sağlığına uygunluğunu belirlemek amacıyla sahillerden numune alımlarına başlandı.

Marmara sahil şeridinden ve İznik Gölü çevresinde yönetmelik doğrultusunda tespit edilen 24 yerden alınan numuneler sonucu sahillerin girilebilir nitelikte olduğu tespit edildi. Sahillerde halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir risk görülmedi.

Alınan numuneler sonucunda; Gemlik'te Narlı, Büyükkumla, Gemsaz, Kumsaz, Karacaali Gençlik Kampı, Küçükkumla, Kurşunlu Hanımlar Plajı, Hasanağa Gençlik Kampı; Mudanya'da Kızılay Kampı, Burgaz Altınkum, Burgaz, Kumyaka, Zeytinbağı, Eşkel, Eğerce, Coşkunöz, Mesudiye Halk Plajları; Karacabey'de Yeniköy, Malkara, Kurşunlu Halk Plajları; İznik Gölü'nde Göllüce, İnciraltı mevkisi, Orhangazi Halk Plajı ve Darka Tatil Köyü'nden oluşan 24 noktanın tümünün "girilebilir nitelikte" olduğu saptandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, yaz sezonunda her 15 günde bir düzenli olarak sahillerden numuneler alınacağını duyurdu.

İlk numune sonuçlarına göre sahillerin yüzülebilir nitelikte suya sahip olduğuna dikkati çeken Akan, şunları kaydetti:

"Alınan numune sonuçları Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde yayımlanmakta olup, plajların analiz sonuçlarının herkese açık olmasına imkan sağlamaktadır. Ayrıca analiz sonuçlarına göre uygun olmayan yerler, yüzme alanlarındaki muhtemel kirliliğin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve numune sonuçları uygun çıkıncaya kadar yüzme alanının kullanıma kapatılması konularında ilgili kamu kurumlarına bildirilmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Bursa deniz suyu göl plaj sahil

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