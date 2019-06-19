Bursa'nın Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi'ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plaj ve kamplardaki haziran ayı ölçümlerinde olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yaz mevsimiyle deniz ve göl sahillerinin halk sağlığına uygunluğunu belirlemek amacıyla sahillerden numune alımlarına başlandı.

Marmara sahil şeridinden ve İznik Gölü çevresinde yönetmelik doğrultusunda tespit edilen 24 yerden alınan numuneler sonucu sahillerin girilebilir nitelikte olduğu tespit edildi. Sahillerde halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir risk görülmedi.

Alınan numuneler sonucunda; Gemlik'te Narlı, Büyükkumla, Gemsaz, Kumsaz, Karacaali Gençlik Kampı, Küçükkumla, Kurşunlu Hanımlar Plajı, Hasanağa Gençlik Kampı; Mudanya'da Kızılay Kampı, Burgaz Altınkum, Burgaz, Kumyaka, Zeytinbağı, Eşkel, Eğerce, Coşkunöz, Mesudiye Halk Plajları; Karacabey'de Yeniköy, Malkara, Kurşunlu Halk Plajları; İznik Gölü'nde Göllüce, İnciraltı mevkisi, Orhangazi Halk Plajı ve Darka Tatil Köyü'nden oluşan 24 noktanın tümünün "girilebilir nitelikte" olduğu saptandı.