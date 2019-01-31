HABER

Bursa’nın yamaçlarındaki semtlerde ulaşım seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 10:39 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, dağ yamaçlarında yer alan mahallelerdeki merdivenleri vatandaşların kış aylarında ulaşım sıkıntısı yaşamaması için yeniliyor.Coğrafi yapısı sebebiyle araç ve yaya ulaşımının zor olduğu Alacahırka, Mollafenari, Çekirge, Demirkapı gibi mahallelerde merdiven bakım ve yenileme, taraklı mozaik kaplama, demir korkuluk örme çalışmaları yapıyor.

Bursa’nın yamaçlarındaki semtlerde ulaşım seferberliği

Osmangazi Belediyesi, dağ yamaçlarında yer alan mahallelerdeki merdivenleri vatandaşların kış aylarında ulaşım sıkıntısı yaşamaması için yeniliyor.
Coğrafi yapısı sebebiyle araç ve yaya ulaşımının zor olduğu Alacahırka, Mollafenari, Çekirge, Demirkapı gibi mahallelerde merdiven bakım ve yenileme, taraklı mozaik kaplama, demir korkuluk örme çalışmaları yapıyor. Dar ve çıkmaz sokaklar nedeniyle ulaşımın dik yollardan sağlandığı sokaklara yeni merdivenler inşa edilirken, mevcut merdivenlerin zemini de kış aylarında vatandaşların kayıp düşmemesi için taraklı mozaik ile kaplanıyor. Ayrıca uçurum kenarında yer alan cadde ve sokakların etrafındaki korkuluklar yenilenerek, toprak kayması riski bulunan noktalara ise perde ve taş duvar ile istinat duvarı örülüyor.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yoğun kış şartlarında zarar gören yol ve merdivenleri, taraklı mozaik yöntemiyle yenilediklerini ifade ederek, “Beton zemine sahip bu yol ve merdivenler, kışın şiddetli yağış ve soğuk havanın etkisiyle bozulup tahrip oluyor. Dolayısıyla bu yollarda ulaşım güçleşiyor. Bizler de vatandaşlarımızın evlerine daha rahat ulaşmalarını sağlamak için, düzenli şekilde bu merdiven ve beton yolları yeniliyoruz. Yol ve merdivenlerin yüzeylerini, taraklı mozaik denilen yöntemle yenileyerek, vatandaşlarımızın bozulan bu yol ve merdivenlerde düşüp kendisine zarar vermesini önlemiş oluyoruz” dedi.

Bursa’nın yamaçlarındaki semtlerde ulaşım seferberliği

Bursa’nın yamaçlarındaki semtlerde ulaşım seferberliği

Bursa’nın yamaçlarındaki semtlerde ulaşım seferberliği

Bursa’nın yamaçlarındaki semtlerde ulaşım seferberliği

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
Sultangazi'de eşini döven kişi araya girenleri bıçakladıSultangazi'de eşini döven kişi araya girenleri bıçakladı
Yaşlı adamın görmeyen gözlerle sokakta 15 saatlik çöp mesaisiYaşlı adamın görmeyen gözlerle sokakta 15 saatlik çöp mesaisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi

Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de bu sabah! Gören hayran kaldı

Çanakkale'de bu sabah! Gören hayran kaldı

Ekspres yolcuları Akdamar'a uğramadan dönmüyor

Ekspres yolcuları Akdamar'a uğramadan dönmüyor

Hepsini bidonlarla gömmüşler! Gerçek baskınla ortaya çıkarıldı

Hepsini bidonlarla gömmüşler! Gerçek böyle ortaya çıktı

İstanbul'da 850 kilogram eroin ele geçirildi

İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu

Uludağ'da eksi 15 derecede 'gençlik festivali' başladı

Eksi 15 derecede başladı!

Dünyanın en güvenli ülkeleri listesi açıklandı

Dünyanın en güvenli ülkeleri listesi açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.