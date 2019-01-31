Bursa’nın yamaçlarındaki semtlerde ulaşım seferberliği

Osmangazi Belediyesi, dağ yamaçlarında yer alan mahallelerdeki merdivenleri vatandaşların kış aylarında ulaşım sıkıntısı yaşamaması için yeniliyor.

Coğrafi yapısı sebebiyle araç ve yaya ulaşımının zor olduğu Alacahırka, Mollafenari, Çekirge, Demirkapı gibi mahallelerde merdiven bakım ve yenileme, taraklı mozaik kaplama, demir korkuluk örme çalışmaları yapıyor. Dar ve çıkmaz sokaklar nedeniyle ulaşımın dik yollardan sağlandığı sokaklara yeni merdivenler inşa edilirken, mevcut merdivenlerin zemini de kış aylarında vatandaşların kayıp düşmemesi için taraklı mozaik ile kaplanıyor. Ayrıca uçurum kenarında yer alan cadde ve sokakların etrafındaki korkuluklar yenilenerek, toprak kayması riski bulunan noktalara ise perde ve taş duvar ile istinat duvarı örülüyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yoğun kış şartlarında zarar gören yol ve merdivenleri, taraklı mozaik yöntemiyle yenilediklerini ifade ederek, “Beton zemine sahip bu yol ve merdivenler, kışın şiddetli yağış ve soğuk havanın etkisiyle bozulup tahrip oluyor. Dolayısıyla bu yollarda ulaşım güçleşiyor. Bizler de vatandaşlarımızın evlerine daha rahat ulaşmalarını sağlamak için, düzenli şekilde bu merdiven ve beton yolları yeniliyoruz. Yol ve merdivenlerin yüzeylerini, taraklı mozaik denilen yöntemle yenileyerek, vatandaşlarımızın bozulan bu yol ve merdivenlerde düşüp kendisine zarar vermesini önlemiş oluyoruz” dedi.