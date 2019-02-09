Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Doğalgaz Enerji Mekanik Mühendis ve Sanayici İş Adamları Derneği (DEMSİAD) ve Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası üyeleriyle bir araya geldi. Esnafa moral veren Başkan Aktaş, “Bursa’nın yarınları çok güzel olacak” dedi.

Bursa’nın daha yaşanabilir ve sağlıklı bir kent olması hedefiyle çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda kent dinamikleriyle de sık sık bir araya gelen Başkan Aktaş, Dobruca Sosyal Tesisleri’ndeki istişare toplantısında DEMSİAD üyelerini dinledi, sektöre dair detaylı bilgiler aldı. Aktaş, AK Parti Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz’ın da katıldığı toplantıda, yoğun bir tempoyla gece gündüz demeden Bursa için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Aktaş, mesleki ve siyasi yaşamından anekdotlar paylaştığı konuşmasında, Bursa’ya dair yol haritası olacak ‘Şehir Tasavvuru 2026’yı oluşturduklarını, kentin her köşesinde yoğun şekilde çalışarak ihtiyaçların belirlendiğini ifade etti. “Yol haritamız belli” diyen Başkan Aktaş, Bursa’nın kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasıyla şehre değer katacak çalışmaları sürdüreceklerini hatırlattı.

“Herkes başımızın tacıdır”

Başkan Aktaş, Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası üyeleriyle de Özlüce’deki Moda Davet’te bir araya geldi. Bursa’nın geleceğine yönelik heyecanını ifade eden Başkan Aktaş, “Yaşadığımız şehri iyi tanımamız lazım. Bursa’da yaşayan, üreten, değer katan herkes değerlidir, önemlidir ve başımızın tacıdır” dedi.

Bursa’nın değerleriyle özel bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Nüfusu 3 milyona ulaşan Bursa’mızı çok daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Bursa, ezberleri bozan bir şehir. Bu kadar hızla büyüyen bir şehirde elbette eksikler ve aksaklıklar da oluyor. Ancak Büyükşehir Belediyesi’nde göreve geldiğimiz günden bu yana, 15 aydır, kısa vadede Bursa ile ilgili adımları atarken, uzun vadede de yol haritamızı ortaya koyduk” açıklamasını yaptı.

İyi niyetle başlatılan 0,50 emsal artışı uygulamalarıyla ilgili problemlerin çözümü için de çalışmalar yapıldığını anlatan Başkan Aktaş, “Göreve geldiğimizden bu yana bu konularda da çalışıyoruz. Kimseyi mağdur etmemek için sağlıklı çalışma yapılmalı. 3-4 katlı binaları yıkıp yerinde 12 katlı binalar yaparak biz bu şehrin geleceğini asla kurtaramayız. Bunun adı kentsel dönüşüm değil, kentsel yenileme Ovayı kaybetmeyelim derken Bursa’yı kaybediyoruz. Bursa, sağlıklı ve planlı büyümeli” diyerek, 1/100.000’lik planın önemli olduğunu belirtti.

“Bursa sıradan bir şehir değil”

Kentsel dönüşüm noktasında ilçe belediyeleriyle koordineli çözümler üretilebileceğini dile getiren, uydu şehirler hedefine değinen Başkan Aktaş, “Bursa’nın geleceğiyle alakalı bir vizyon var. Değişime, dönüşüme her zaman ihtiyaç var. Bursa için bir yol haritası belirledik. Bursa sıradan bir şehir değil. Bursa’nın Osmanlı’daki fetih tarihi olan 1326’nın 700. yıldönümü için ‘Şehir Tasavvuru 2026’ diyerek yola çıktık. Bursa’daki tarihi değerlerin ortaya çıkarılması turistlerin ilgisini çekecek alanlar oluşturulması gerekli” şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, Bursa’da iyi bir planlamayla katma değeri yüksek sanayinin üretilmesi gerektiğini anlatarak, “Dersimi çalıştım. Bursa’da turizmle ilgili de potansiyeli ortaya çıkaracak adımlar atılmalı. Termali, kongre ve doğal turizmi ile Bursa’yı ifade eden değerlerle turizmin gelişimi sağlanmalı” dedi.

“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz”

Kentin değerlerine vurgu yapan Başkan Aktaş, “Bir yol ayrımındayız. Doğru adımlar atarsak, Bursa’nın geleceği kesinlikle çok iyi olacak. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bursa’yı daha güzel yarınlara taşıyacağız. Bursa’da yaşayan herkes başımızın tacıdır. El ele kol kola, Bursa’nın iyi bir geleceğe ulaşması için çalışacağız” diyerek birlik, beraberlik ve ortak akıl mesajı verdi. AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin ile AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay da programa katıldı.