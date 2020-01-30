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Bursa’nın yeşil hasreti Büyükşehir’le bitiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 17:25 | Son Güncelleme

Bursa’nın yeniden ‘yeşil’ kimliğine kavuşması maksadıyla yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik 8 büyük parkı şehre kazandırmak için çalışmalara devam eden Büyükşehir Belediyesi, ayrıca son 1 yılda yaklaşık 22 bin fidanı toprakla buluşturdu.Uludağ’ın doğal zenginlikleri, ovanın verimliliği, deniz kıyısında bir şehir olması, termal imkanların birçok ilden daha fazla olması gibi birçok özellikle her dönem ilgi odağı olan Bursa’da kaçak ve çarpık yapılaşma yüzünden parklardan mahrum kalan semtler yeniden yeşille buluşuyor.

Bursa’nın yeniden ‘yeşil’ kimliğine kavuşması maksadıyla yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik 8 büyük parkı şehre kazandırmak için çalışmalara devam eden Büyükşehir Belediyesi, ayrıca son 1 yılda yaklaşık 22 bin fidanı toprakla buluşturdu.
Uludağ’ın doğal zenginlikleri, ovanın verimliliği, deniz kıyısında bir şehir olması, termal imkanların birçok ilden daha fazla olması gibi birçok özellikle her dönem ilgi odağı olan Bursa’da kaçak ve çarpık yapılaşma yüzünden parklardan mahrum kalan semtler yeniden yeşille buluşuyor. Bursa’nın en önemli önceliklerini ulaşım ve trafik, kentsel dönüşüm ve yeşile olan özlem olarak belirleyen Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın yeniden yeşille anılması için hummalı bir çalışma yürütüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Park Bahçeler Şube Müdürlüğü’nün bizzat sahada çalışan personeli ile bir araya geldi. Bursa’nın yeşilini ön plana çıkarmak için yaz kış demeden sahada çalışan personelin büyük bir emek harcadığını belirten Başkan Aktaş, çok yakında kentin yeniden ‘yeşil Bursa’ olarak anılacağını vurguladı.
Millet bahçeleri nefes aldıracak
Kişi başına düşen düzenlenmiş yeşil alan miktarını stantların üzerine çıkaracak en önemli yatırımın millet bahçeleri olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, toplam 41 bin 187 metrekare alanda uygulanan eski Atatürk Stadyumu Millet Bahçesi’nde çalışmaların hızla sürdüğünü hatırlattı. Bu projenin Bursa’nın yeşil kimliğini güçlendirmenin yanında kente endemik meyveler ve tıbbî bitkilerin de yer aldığı bir şehir arberetumu görevini üstleneceğini ifade eden Başkan Aktaş, “Millet bahçesi içinde, cephesinde Bursa taşının ve Bursa kemerinin yer aldığı 500 metrekare kapalı alanı olan kıraathane, 550 metrekarelik kütüphane bölümü bulunacak. Yine cephesinde İznik çinisi ve saçağının görüldüğü termal sularının içilebildiği şadırvanlı çeşme, yer altında 485 araç kapasiteli otopark bulunacak. Kısaca burası çocuk oyun alanları, koşu pisti, çim oyun alanı ve su gösteri havuzlarıyla da ayrıcalıklı bir yaşama alanı olacak” dedi.
Vakıfköy’de geri sayım
Yaklaşık 225 dönüm alan üzerine kazandırılan Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri projesinde de artık sona yaklaştıklarını dile getiren Başkan Aktaş, bu parkın da Yıldırım’a büyük değer katacağını kaydetti. 86 dönümlük Çeltik Tema Parkı, 93 dönümlük Demirtaş Barajı Eğlence Parkı ve Mesire Alanı, 500 dönümlük Ürünlü Millet Bahçesi, 200 dönümlük Gökdere Parkı, Hamitler Katı Atık Depolama Alanı Parkı ve tematik parklarla Bursa’ya 1,5 milyon metrekarelik yeni yeşil kazandırılacağını ifade eden Başkan Aktaş, tüm bu çalışmalarda başrolü üstlenen ve gayretle çalışan sahadaki park bahçeler ekibine teşekkür etti.
Gerek inşaatı, gerekse proje çalışmaları devam eden büyük park projelerinin yanında mevcut park ve bahçelerdeki fidan dikim çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü dile getiren Başkan Aktaş, 11 Kasımda yapılan milli ağaçlandırma seferberliğine Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 15 bin fidan dikimi ile önemli bir katkı verdiklerini vurguladı. Bursa’ya kazandırılan Mihraplı Şehitliği çevresine de 323 ağaç ve 6174 çalı bitkisi dikimi yapıldığını kaydeden Başkan Aktaş, bunların yanında kavşak, refüj ve mevcut parklara da 7 bin 8 adet fidan dikiminin gerçekleştirildiğini açıkladı.
“Önceliğimiz çevre”
Bursa’da en önemli önceliklerinin çevre olduğunu ifâde eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında çevreye saygılı bir yönetim anlayışı geliyor. Yaptığımız çalışmalarla Bursa’nın yaşanılabilir bir kent olması noktasında önemli gayretler içindeyiz. Arıtma tesisleri, dere ıslah çalışmaları, şehre yeni yeşil alan kazandırma çalışmaları, park alanları oluşturma, cadde ve sokakların estetik kaygılarla yeniden düzenlenmesi, meydan düzenlemeleri, atık yönetimi gibi birçok alanda çevre yatırımları yapıyoruz. Bütün bunları yaparken tek arzumuz, Bursa’nın yeniden yeşil kimliğini kazanması” diye konuştu.

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