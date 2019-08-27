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BursaRay'da '30 Ağustos' oyunu duygulandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 11:19 | Son Güncelleme

BURSA Büyükşehir Belediyesi’nin BursaRay’da '30 Ağustos Zafer Bayramı' konulu tiyatro gösterisinin yer aldığı video, sosyal medyada ilgi gördü.

BursaRay'da '30 Ağustos' oyunu duygulandırdı

Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA) - BURSA Büyükşehir Belediyesi’nin BursaRay’da '30 Ağustos Zafer Bayramı' konulu tiyatro gösterisinin yer aldığı video, sosyal medyada ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı 'Zafer Ruhu' etiketli video, kısa sürede yayılarak binlerce kez izlendi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın sosyal medya hesabı üzerinden, “Büyük Taarruz'un 97.yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize minnetle” ve “ZaferRuhu" ifadelerini kullanarak paylaştığı video ilgi gördü.
Biri kadın iki tiyatro oyuncusunun, bindikleri BursaRay'da sahnelediği 'Zafer Ruhu'nu anlatan kısa oyunun videosu sosyal medyada binlerce takipçi tarafından paylaşıldı. Eşini ve çocuklarını cepheye gönderen bir Türk kadın ile kıyafetleri kanlı bir askerin Kurtuluş Savaşı’nda yaşananları anlattığı oyunun, görüntüye alındıklarının farkında olmayan BursaRay yolcularını da duygulandırdığı görüldü. BursaRay yolcularının bazılarının, duygusal tek kişilik oyun karşısında gözyaşı döktükleri dikkatlerden kaçmadı. "Bu vatan kurtulduysa o güzel şehitler sayesinde kurtuldu, ne olur onları unutmayın, onlara Fatiha'lar okuyun, onların yüzü suyu hürmetine alnımız dik, yüz sene sonra bu vatanda yaşıyoruz" mesajıyla sona eren oyun birkaç saat içinde binleri aşan paylaşım ve beğeni aldı.
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BursaRay'da '30 Ağustos' oyunu duygulandırdıBursaRay'da '30 Ağustos' oyunu duygulandırdıBursaRay'da '30 Ağustos' oyunu duygulandırdı

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