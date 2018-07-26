Bursasapor Esports CS:GO takımı kuruldu!

Bursaspor, espor yatırımlarına devam ediyor. Espor dünyasına hızlı bir giriş yapan ekip League of Legends ve DOTA 2 takımlarımızın ardından CS:GO takımını da duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarında ve sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Bursaspor Esports olarak League of Legends ve DOTA 2 takımlarımızın ardından, bir süredir devam etmekte olan alt yapı çalışmalarımız doğrultusunda armamız artık CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) arenasında da yer alacaktır.

Takımımızın teknik kadro ve oyuncuları ile ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız..."

İşte Bursaspor esports CS:GO ekibi;





