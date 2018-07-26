SPOR

Bursasapor Esports CS:GO takımı kuruldu!

ESPOR HABERLERİ  | 26.07.2018 16:07 | Son Güncelleme

Bursaspor, espor yatırımlarına devam ediyor. Espor dünyasına hızlı bir giriş yapan ekip League of Legends ve DOTA 2 takımlarımızın ardından CS:GO takımını da duyurdu.

Bursasapor Esports CS:GO takımı kuruldu!

Bursaspor, espor yatırımlarına devam ediyor. Espor dünyasına hızlı bir giriş yapan ekip League of Legends ve DOTA 2 takımlarımızın ardından CS:GO takımını da duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarında ve sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Bursaspor Esports olarak League of Legends ve DOTA 2 takımlarımızın ardından, bir süredir devam etmekte olan alt yapı çalışmalarımız doğrultusunda armamız artık CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) arenasında da yer alacaktır.

Takımımızın teknik kadro ve oyuncuları ile ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız..."

İşte Bursaspor esports CS:GO ekibi;

37802855_237964103501002_9049926950906232832_o

PARTNERYok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...Yok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...
League of Legends RP’leri artık Şok marketlerinden de satın alınabilecek!League of Legends RP’leri artık Şok marketlerinden de satın alınabilecek!
1907 Fenerbahçe derneği ile InGame Group arasında işbirliği anlaşması!1907 Fenerbahçe derneği ile InGame Group arasında işbirliği anlaşması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor eSpor Bursaespor CSGO

En Çok Okunan Haberler

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Fenerbahçe, Halil İbrahim'de transferinde sona doğru

Fenerbahçe, Halil İbrahim'de transferinde sona doğru

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Fenerbahçe'den Devler Ligi için Janssen hamlesi!

Fenerbahçe'den Devler Ligi için Janssen hamlesi!

Fikret Orman ile Ali Koç'tan transfer anlaşması

Fikret Orman ile Ali Koç'tan transfer anlaşması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursasapor Esports CS:GO takımı kuruldu!

Bursasapor Esports CS:GO takımı kuruldu!

League of Legends RP’leri artık Şok marketlerinden de satın alınabilecek!

League of Legends RP’leri artık Şok marketlerinden de satın alınabilecek!

1907 Fenerbahçe derneği ile InGame Group arasında işbirliği anlaşması!

1907 Fenerbahçe derneği ile InGame Group arasında işbirliği anlaşması!

Team Rogue Fortnite kadrosuna katılan yeni isimleri açıkladı!

Team Rogue Fortnite kadrosuna katılan yeni isimleri açıkladı!

ABD Hava Kuvvetleri ile Cloud9 partnerlik anlaşması imzaladı!

ABD Hava Kuvvetleri ile Cloud9 partnerlik anlaşması imzaladı!

Zula'nın 800 bin lira ödüllü Süper Ligi başlıyor!

Zula'nın 800 bin lira ödüllü Süper Ligi başlıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.