Bursasapor Esports CS:GO takımı kuruldu!

Bursaspor, espor yatırımlarına devam ediyor. Espor dünyasına hızlı bir giriş yapan ekip League of Legends ve DOTA 2 takımlarımızın ardından CS:GO takımını da duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarında ve sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
"Bursaspor Esports olarak League of Legends ve DOTA 2 takımlarımızın ardından, bir süredir devam etmekte olan alt yapı çalışmalarımız doğrultusunda armamız artık CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) arenasında da yer alacaktır.
Takımımızın teknik kadro ve oyuncuları ile ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız..."
İşte Bursaspor esports CS:GO ekibi;
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