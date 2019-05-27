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Bursaspor Başkanı Ay'a soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 16:38 | Son Güncelleme

BURSASPOR Kulübü Başkanı Ali Ay hakkında, kulübe ait 2 araziyi borcuna sayarak, üzerine alması nedeniyle 'güveni kötüye kullanmak' suçundan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Bursaspor Başkanı Ay'a soruşturma

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSASPOR Kulübü Başkanı Ali Ay hakkında, kulübe ait 2 araziyi borcuna sayarak, üzerine alması nedeniyle 'güveni kötüye kullanmak' suçundan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Bursaspor Kulübü Başkanı Ay, satılığa çıkarılmasına rağmen alıcısı olmayan kulübe ait 2 araziyi borcuna karşılık üzerine aldı. Konuyla ilgili kulüp tarafından yapılan açıklamada, ihale yoluyla satılığa çıkarılan; ancak alıcı bulunamayan arazilerin, kulüpten alacaklı olan Ay'ın üzerine geçirildiği ve fazla parayı kulübe iade edeceği belirtildi. Bunun üzerine Bursaspor taraftarları, harekete geçerek, Başkan Ay hakkında suç duyurusunda bulundu. Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca Ali Ay hakkında, 'güveni kötüye kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

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Bursaspor Başkanı Ay'a soruşturma

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