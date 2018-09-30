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Bursaspor taraftarları, Beşiktaş taraftarlarını darp etti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 21:10 | Son Güncelleme

BİLECİK'in Bozüyük ilçesindeki bir dinlenme tesisinde üzerlerinde Beşiktaş forması bulunan 2 kişi, bir grup Bursasporlu taraftarın saldırısına uğradı.

Cafer ELMAS / BOZÜYÜK,Bilecik),(DHA)- BİLECİK'in Bozüyük ilçesindeki bir dinlenme tesisinde üzerlerinde Beşiktaş forması bulunan 2 kişi, bir grup Bursasporlu taraftarın saldırısına uğradı. 2 kişinin yaralandığı olayda polis ekipleri saldırganları belirlemek için tesislerdeki güvenlik kamerası görüntülerini Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdi.
Olay gece saat 02.30 sıralarında Bozüyük ilçesinde meydana geldi. Beşiktaş-Kayserispor maçını izledikten sonra minibüsle Kütahya'nın Gediz ilçesine gitmekte olan Gediz Beşiktaşlılar Derneği üyelerinden İbrahim I. ile Şerafettin B., Bursa'dan bugün oynanan Sivasspor deplasmanına otobüslerle giden taraftarlar grubuyla Bozüyük ilçesindeki bir dinlenme tesisinde karşılaştı. İddiaya göre iki takım taraftarları sözlü olarak tartıştı. Tartışmanın ardından Bursasporlu taraftarlar Beşiktaş taraftarlarından İbrahim I. ve Şerafettin B.'ye saldırıldı. 2 Beşiktaşlı taraftarı linç edilmekten çevredekiler kurtardı. Birisi ayağından cam kesmesi sonucu yaralanan 2 taraftar, götürüldükleri Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ardından Bozüyük ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan Bursasporlu taraftarların kimliklerinin belirlenmesi için tesislerdeki güvenlik kamerası görüntülerinin kaydını aldı. Ekipler, saldırganların tespiti için Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne görüntüleri gönderdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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