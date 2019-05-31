HABER

Bursaspor taraftarlarından mali kongrenin iptali için savcılığa başvuru

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 12:58 | Son Güncelleme

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay hakkında, arazileri üzerine geçirmesiyle ilgili soruşturma başlatılmasının ardından taraftarlar, 23 Mart'ta yapılan mali kongrenin iptali için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bursaspor taraftarlarından mali kongrenin iptali için savcılığa başvuru

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay hakkında, arazileri üzerine geçirmesiyle ilgili soruşturma başlatılmasının ardından taraftarlar, 23 Mart'ta yapılan mali kongrenin iptali için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.
Bir grup Bursaspor taraftarı, adliyeye gelerek, Genel Kurul'a sunulan mali tablonun gerçeği yansıtılmadığı, arazi satışlarının usulsüz yapıldığı, gelir ve giderlerin eksik gösterildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Taraftarlar, Mali Genel Kurul'un iptal edilip, yeniden yapılmasını istedi.
Bursa Adliyesi önünde bir araya gelen taraftarlar adına konuşan Bursaspor Kongre üyesi Ayhan Çağlayan, "Mart ayında yapılan mali kongrede bize göre, arazi satışlarında usulsüzlük oldu. Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunup, mali kongrenin iptalini ve yeniden tekrarlanmasını istiyoruz. Araziler değerinden düşük gösterildi. Bu konunun iptali için dilekçe verdik. Yöneticiler, takımı zarara uğrattılar. Bursaspor'u kötü duruma düşürdüler. Mali kongrenin tekrarlanmasını istiyoruz ve adalete güveniyoruz. Ali Ay, arazileri kendi üzerine geçirdi" dedi.
Taraftarlar, daha sonra Bursa Adliyesi önünden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Bursaspor taraftarlarından mali kongrenin iptali için savcılığa başvuru

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktıPusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı
Bariyerlere çarpan araç paramparça oldu: 1’i ağır 2 yaralıBariyerlere çarpan araç paramparça oldu: 1’i ağır 2 yaralı
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözlerÇocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.