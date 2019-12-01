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Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 02:37 | Son Güncelleme

Konya'nın Ereğli ilçesinde Adanaspor maçından dönen Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs, TIR ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda, ambulans sevk edildi.

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!

Adana istikametinden gelen H.Ö idaresindeki otobüs, Konya çevre yolunda Ereğli Şeker Farikası kavşağından dönüş yapan Ş.Y.'nin kullandığı TIR ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolun ortasına savrulan otobüsteki 14 kişi ile TIR sürücüsü yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza yapan otobüsün, Bursaspor'un Adanaspor ile oynadığı maç sonrası Bursa'ya dönen taraftarları taşıdığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardında yeniden ulaşıma açıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya Ereğli Adanaspor Bursaspor TIR trafik kazası

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