HABER

Bursaspor'da transfer çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 15:25 | Son Güncelleme

Yeşil-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı Henri Saivet, sağlık kontrolünden geçirildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da prensip anlaşmasına varılan orta saha oyuncusu Henri Saivet, sağlık kontrolünden geçirildi.

Yeşil-beyazlıların İngiltere'nin Newcastle United takımından bir yıllığına kiraladığı Fransız futbolcu, sabah sağlık kontrolü için Acıbadem Bursa Hastanesine götürüldü.

Burada sağlık kontrolleri yapılan Saivet, daha sonra Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne geçti.

Geçen sezon Demir Grup Sivasspor forması giyen Saivet'in, yeşil-beyazlı takımın bu akşamki antrenmanına katılacağı belirtildi.

PARTNERBabamın eli ağırdırBabamın eli ağırdır
Halk ozanlarından dolar protestosuHalk ozanlarından dolar protestosu
Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdıSiirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor futbol Henri Saivet süperlig transfer

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Pınar Altuğ'un romantik paylaşımına kızdıran yorum

Pınar Altuğ'un romantik paylaşımına kızdıran yorum

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı

Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı

Adım adım feci son!

Adım adım feci son!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Binbaşım beni çok duygulandırdı' demişti... O resim baş köşede!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Binbaşım beni çok duygulandırdı' demişti... O resim baş köşede!

Alışveriş merkezinde rezalet!

Alışveriş merkezinde rezalet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.