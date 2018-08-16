Bursaspor'da transfer çalışmaları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da prensip anlaşmasına varılan orta saha oyuncusu Henri Saivet, sağlık kontrolünden geçirildi.
Yeşil-beyazlıların İngiltere'nin Newcastle United takımından bir yıllığına kiraladığı Fransız futbolcu, sabah sağlık kontrolü için Acıbadem Bursa Hastanesine götürüldü.
Burada sağlık kontrolleri yapılan Saivet, daha sonra Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne geçti.
Geçen sezon Demir Grup Sivasspor forması giyen Saivet'in, yeşil-beyazlı takımın bu akşamki antrenmanına katılacağı belirtildi.
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