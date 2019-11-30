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Bursasporlu tarafları taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 09:57 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, Bursasporlu taraftarları taşıyan minibüsün tıra çapması sonucu 17 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, olay, sabah saat 07.30 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi.

Eskişehir’de, Bursasporlu taraftarları taşıyan minibüsün tıra çapması sonucu 17 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, olay, sabah saat 07.30 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Gürkan Şimşek idaresindeki 16 CDJ 75 plakalı yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle Ankara yolu 10’uncu kilometresinde Fazıl Özkaya’nın kullandığı 10 ACS 45 plakalı tıra arkadan çaptı. Kazada yaralanan 17 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, yaralı Bursaspor taraftarı 17 kişinin, TFF 1. Lig’de bugün oynanacak olan Adanaspor maçına gittikleri öğrenildi.

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