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Bursa’ya 16 yılda 16 hastane

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 06:25 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Türkiye’nin son 16 yılda sağlık alanında önemli reformlar yaptığını ve birçok ülke tarafından örnek alındığını söyledi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Türkiye’nin son 16 yılda sağlık alanında önemli reformlar yaptığını ve birçok ülke tarafından örnek alındığını söyledi. Salman, sağlık hizmetlerindeki ciddi yatırımlardan Bursa’nın da payını aldığını belirterek, “Bursa’ya 16 yılda 16 hastane kazandırdık” dedi.
Başkan Salman yaptığı açıklamada, Türkiye’nin AK Parti iktidarı döneminde sağlıkta gerçekleştirdiği reformlar ve fiziki yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin 2003 yılında sağlıkla dönüşüm programı başlattığını kaydeden Salman, süreç içinde ortaya çıkan sonuçların uluslararası arenada alkışlanan büyük bir başarı hikâyesi olduğunu belirtti. Bir ülke için güvenlik ve eğitimin yanı sıra toplum sağlığının da asla ihmal edilmeyecek bir mecra olduğunun altını çizen Başkan Salman, Türkiye’de millî gelirin artmasıyla birlikte topluma sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttığını, ortalama ömür süresinin yükseldiğini kaydetti. Sosyal güvenlik kurumların hizmet alım noktasında tek çatı altında toplanması, sağlık hizmetlerinde bürokrasinin kaldırılması ve sağlık hizmetleriyle ilgili memnuniyette artış sağlanması gibi adımların, Türkiye’ye büyük tecrübe kazandırdığının altını çizen Salman, şunları söyledi:
“Türkiye, önce insan felsefesiyle başlattığı sağlıkta dönüşüm projesiyle diğer ülkelere örnek bir ülke oldu. Bu programın maksadı sağlık hizmetleri kalitesini en üst düzeye çıkarmak, hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliğini, hasta ve çalışanların memnuniyetini sağlamaktı. Sağlık alanındaki uygulamalar, modellemeler ve yatırımlarla önemli bir tecrübe kazanıldı. Temel sağlık hizmetleri güçlendirildi. Âile hekimliği, herkesin sağlık hizmetlerine kolayca ulaşılabilmesini sağladı. Hastanelerin fizikî yapılarında iyileştirmeler, teknolojiyle donatılması, salgın hastalıklarla mücâdele, aşılama oranlarının yükseltilmesi, anne ve çocuk ölümleri oranının en düşük seviyelere çekilmesi, Türkiye’nin sağlık alanındaki başarısını gösteriyor.”
Ayhan Salman, sağlık yatırımlarının sağlıkta dönüşüm projesinin önemli bir ayağını teşkil ettiğini, Türkiye’nin yeni hastane inşaatları, mevcut hastanelerin fizikî şartlarının iyileştirilmesi ve teknolojik donanımla birlikte yatak kapasitesinin artırılması noktasında da ciddi ilerlemeler sağladığını söyledi. Sağlık alanındaki büyük yatırımlardan Bursa’nın da payını aldığını ve son 16 yılda çok sayıda hastanenin hizmete girdiğini bildiren Salman, birçok sağlık tesisinin yapımının da sürdüğünü anlattı.
Son 16 yılda Bursa’ya 2 bin 389 yatak kapasiteli 16 hastane, 90 ünit kapasiteli 2 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) kazandırıldığını anlatan Salman, “Ülkemizin nüfusu giderek artıyor. Buna bağlı olarak sağlık hizmetlerine olan talep de artıyor. Bu sebeple, sağlık alanındaki yatırımlarımız devam edecek. Bin 355 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi ve 760 yatak kapasiteli iki Devlet Hastanesi’nin yanı sıra, 10 farklı sağlık kuruluşunun inşaatları ise devam ediyor. Bu yatırımlar da önümüzdeki yıl içinde tamamlanarak hizmete girecek” dedi.

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