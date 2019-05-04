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Bursa’ya 220 yataklı Kur’an kursu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 11:26 | Son Güncelleme

Bursa’ya yapılacak 220 yataklı Kur’an-ı kerim kursunun temeli törenle atıldı."Sa’d Bin Muaz Kur’an Kursu", Fidyekızık Mahallesi Meriç Sokağı’na inşa edilecek.

Bursa’ya yapılacak 220 yataklı Kur’an-ı kerim kursunun temeli törenle atıldı.
"Sa’d Bin Muaz Kur’an Kursu", Fidyekızık Mahallesi Meriç Sokağı’na inşa edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilen 2100 metrekare arsa üzerine yapılacak olan Kur’an kursunun temeli dualarla atıldı. Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir, Bursa İl Müftüsü İzani Turan, Yıldırım Müftüsü Musa Dolar, İl Müftü Yardımcısı Durmuş Aymaz ve çok sayıda mahalleli katıldı.
Başkanvekili Murat Demir, “Kur’an-ı kerim bizim mukaddes kitabımız. Peygamber efendimizin uyduğumuz takdirde asla yolumuzu kaybetmeyeceğimizi müjdelediği 2 emanetten biridir. Burada inşa edilecek Kur’an kursunda çocuklarımız din eğitimi alacak” dedi.
Müftü İzani Turan ise, “İmam hatipler ve Kur’an kursları milletimizi hiç yanıltmadı. Hep milletimizin itimadını kazandı ve milletimizin temel değerlerini ayakta tutabilmek için sadece dil ile değil tüm uzuvlarıyla bu memleket için mücadele ettiler. En önemli meselemiz Kur’an’ı kerime bağlılık noktasındaki istikrar ve ısrarımız olmalıdır. Ülkemizin en önemli problemi Kur’an-ı kerimi anlamamak ve yaşamamaktır. İnşallah inşa edilecek olan kurs bu yaraya şifa olacaktır” diye konuştu.
Mevcut Kur’an kurslarının yetersizliğinden bahseden Yıldırım Müftüsü Musa Dolar, “Sa’d Biz Muaz Kursu 2 bin 100 metrekare olarak Milli Emlak tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmiştir. 694 metrekare kapalı alan üzerine 216 öğrenci kapasiteli yatılı kurs olarak planlandı. Zemin kat 350 kişilik konferans ve toplantı salonu olarak faaliyet verecektir. İnşallah bu yapı Kur’an kursu eksikliğimizin bir nebze azalmasını sağlayacaktır. İnşâ edilecek olan bu Kur’an kursunun Cenab-ı Allah’tan hayırlar getirmesini niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.
Temel atma töreni okunan Kur’an-ı kerimin ardından İl Müftü Yardımcısı Durmuş Aymaz’ın yaptırdığı dualarla sona erdi.

Bursa’ya 220 yataklı Kur’an kursu

Bursa’ya 220 yataklı Kur’an kursu

Bursa’ya 220 yataklı Kur’an kursu

Bursa’ya 220 yataklı Kur’an kursu

Bursa’ya 220 yataklı Kur’an kursu

Bursa’ya 220 yataklı Kur’an kursu

Bursa’ya 220 yataklı Kur’an kursu

Bursa’ya 220 yataklı Kur’an kursu

Bursa’ya 220 yataklı Kur’an kursu

Bursa’ya 220 yataklı Kur’an kursu

Bursa’ya 220 yataklı Kur’an kursu

Bursa’ya 220 yataklı Kur’an kursu

Bursa’ya 220 yataklı Kur’an kursu

Bursa’ya 220 yataklı Kur’an kursu

Bursa’ya 220 yataklı Kur’an kursu
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