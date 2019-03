Bursa’ya 24 saat yaşayan muhteşem bir meydan geliyor

Bursa’da kentin merkezinde 143 milyon lira kamulaştırma bedeli harcanarak 40 bin metrekarelik alanda muhteşem bir meydan inşa ediliyor. Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilecek Osmangazi Meydanı’nda nikah sarayı, millet kütüphanesi, 24 saat açık sosyal mekanlar bulunacak. Belediye Başkanı Mustafa Dündar, altında 2 bin araçlık otoparkı bulunan yeni meydanı şehrin buluşma noktası olarak lanse ederken, "Bursa denilince akla Osmangazi Meydanı gelecek. Ayrıca Ulubatlı Hasan Bulvarı’nda trafiği yer altına alıyoruz. Osmangazi Meydanı ile Demiryolu ve Merinos birleşiyor. Muhteşem bir görüntü ortaya çıkıyor" dedi.

Osmangazi Belediyesi’nin kente değer katacak yatırımlarından olan Osmangazi Meydanı Projesi, tüm detaylarıyla Bursa basınına tanıtıldı. Osmangazi Meydanı’nın tanıtım toplantısı Mercure Otel’de yapıldı. Bursa’daki yerel ve ulusal medya kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiği Osmangazi Meydanı Tanıtım Toplantısı’na TBMM İnsan Hakları Komisyonu ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İçişleri eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç ile Mustafa Esgin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu ile davetliler katıldı.

“Şehirler meydanları ile anılır”

Dev projenin tanıtım toplantısında sözlerine, "hemşehrilerimizin heyecanla beklediği, istediği büyük bir projeyi paylaşıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum" diyerek başlayan Başkan Dündar, “Meydanlar, kimine göre yaşam tarzının, kültürün, ekonomik gelişmişliğin, yaşamın renklerinin sembolü; kimine göre de insanların bir araya geldiği, şehir kimliğinin oluştuğu yerler. Nasıl tarif edersek edelim, şehirleri şehir yapan meydanlarıdır ve şehirler meydanları ile anılır. Biz de göreve geldiğimizde bu düşünce ile yola çıktık. Bursa’nın çöküntü alanı haline gelmiş merkezini yeniden canlandıracak, hem bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek hem de Bursa’mıza değer katacak gerçek bir meydan projesi için çalışmalarımızı başlattık. Bölgeye bakarak ‘Buraları nasıl yıkacaksınız Başkan’ diyenler oldu. ‘Yüzlerce esnaf nasıl ikna olacak’ , ‘Bu kadar binayı yıkmak kolay mı?’ dediler. Biz o gün inancımızı ortaya koyduk ve bu inancımızda da sebat ettik. Çünkü, Bursa’nın ihtiyacı olan gerçek meydan için vizyonumuz da, sabrımız da ve tüm bu çalışmalara yetecek planlı ve güçlü bir bütçemiz de vardı. Esnafımızla bir araya geldik, projemizi ve kararlılığımızı onlarla da paylaştık sonrasında yoğun bir kamulaştırma programı başlattık” dedi.

"143 milyonluk kamulaştırma yaptık"

Osmangazi Meydanı için yürüttükleri kamulaştırma çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, “Proje alanında 84 bina yıktık, 22 bin 518 metrekare alan kamulaştırdık. 143 milyon 217 bin TL kamulaştırma bedeli ödedik. Proje için adım attığımız ilk günden itibaren, gerek yer sahipleriyle uzlaşma noktasında, gerekse bölgeden kiracı esnafın tahliye edilmesi sürecinde üstesinden kolaylıkla gelinemeyecek sorunlarla karşılaştık. Ancak sonuçta Bursa kazanacak dedik ve durmadık. Bugün de bu planlı ve kararlı çalışmanın sonucunu hep beraber görüyoruz. Kamulaştırmaları yürütürken eş zamanlı olarak da meydan planımızı yapmaya başladık. ‘Nasıl bir meydan olmalı?’, ‘Bursalılar nasıl bir meydan istiyor?’ soruları çalışma stratejimizin temelini oluşturdu. Bunu hemşehrilerimize, şehir plancıları, meslek odaları, meclis üyelerimiz ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarına sorduk. Uzun çalışmalar sonucunda otoparkı, sosyal alanları, yeşil alanları ile Bursa’nın ihtiyacına cevap verebilecek bir Osmangazi Meydanı projesi ortaya çıktı” diye konuştu.

"Bursa’nın meydan ihtiyacını karşılayacak"

Osmangazi Meydanı’nın fonksiyonlarını Bursa basınına açıklayan Başkan Dündar, Osmangazi Meydanı’nın büyük bir bölümü sadece vatandaşlarımızın kullanabileceği gerçek bir meydan olacak. Alt ve üst mahallelerimizin kopukluğunu ortadan kaldıracak, Santral Garaj Bölgesi, Merinos Parkı ile bağlanacak. Meydanda yer alacak 500 kişilik Nikah salonu ve kokteyl salonu ile otopark sorunu olmayan alternatif bir mekan olacak. Meydan; konser, gösteri ve farklı etkinliklere imkan sağlayan açık bir sosyal tesis olacak. Ayrıca peyzaj düzenlemesiyle çevresi ile bütünleşen, kent merkezini süsleyen güzel bir görüntü ortaya çıkacak” diye konuştu.

"Şehrin otopark meselesine çözüm geliyor"

Osmangazi Meydanı’nın bölgedeki ulaşım ve otopark sıkıntısını ortadan kaldıracağını da ifade eden Başkan Dündar, “ Osmangazi Meydanı; 1’inci etabı 1500 2’inci etabıyla birlikte 2000 araçlık kapalı yer altı otoparkı ile bölgenin mevcut ve gelecekteki otopark ihtiyacına cevap verecek. Proje ile; Ulubatlı Hasan Bulvarı’ndaki doğu- batı trafik aksı yer altına alınacak, demiryolu altı ile şehrin üst kısmı birleştirilerek bütünlük sağlanacak.Park et - devam et uygulaması ile otoparka bırakılan araçlar sayesinde Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile şehir merkezine yüklenen araç trafiği de azalmış olacak. Hepimiz biliyoruz ki okul gezileri, kültür turları gibi toplu yolculuklar öncesi belli saatlerde insanlar şehrin belirlenen noktalarında buluşmaya çalışırlar. İstedik ki bu tür geziler öncesi tur otobüsleri meydanımızın alt bölgesinde yer alan açık otoparka gelsinler ve şehrin tam orta noktası bu tür yolculukların başlangıç ve bitiş noktası olsun” ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşüme örnek bir proje"

Osmangazi Meydanı’nın şehircilik felsefesi ile de öne çıkan bir proje olacak olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, “Şehrin çöküntü bölgesi ‘kentsel dönüşüm’ ile ayağa kalkacak. Bu anlamdaki en büyük katkımızı şöyle örneklendirmek istiyorum. Buraya meydan olmasaydı yer sahipleri kendi yerlerine eski imar planlarına göre 5 emsalli, yüksekliği sınırsız olan ticari alanlar yapabilecekti. Biz, yaptığımız çalışmalar ile bunun da önüne geçtik. Çünkü, dönüşüm sadece bina yıkıp bina yapmaktan ibaret değildir. Sadece ağaçlandırıp yeşillendirmek de değildir. Yaşanabilir şehirler oluşturmaktır, Doğru ihtiyacı tespit edip doğru projeler üretmektir. 1 milyon fidanı nasıl diktiysek bu bölgeyi de yeşillendirip bir koru haline getirebilirdik. Ancak bu işin en kolay tarafı, biz vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda şehrimizin markası olacak bir meydan için çalışıyoruz. Biz şehrimizin ihtiyacı olan bir projeyi ortaya koyduğumuza inanıyoruz. 24 saat yaşayan, tüm şehrin buluşma noktası olacak, sosyal ve kültürel alanlarıyla yaşama değer katacak bir meydan için kolları sıvadık. Daha önce de başardık şimdi de başaracağız. Sizlerin ve hemşehrilerimizin desteği ile meydanımızı Bursa’nın tam merkezine yapıyoruz.

Yakında temelini atacağımız meydanımız şimdiden Bursa’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Meydanı’nın detaylı çalışılmış, sahada bütün tespitleri yapılmış, adım adım oluşturulmuş çalışmalar sonucunda ortaya çıkmış bir proje olduğunu dile getirerek, “Derdimiz heyecanımız var. Bursa’nın tarihini ve talihini etkilemek adına ilçe başkanlarımızla beraber Bursa’yı yeni dönemde marka projelerle buluşup Osmanlı’dan aldığımız mirası, daha ileriye taşımak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Osmangazi Meydanı Projesi de, Bursamıza değer katacak, kentimizi bir adım daha ileriye götürecek bir çalışma olmuş. Ben başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

İçişleri eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ise, “Sokaklarında dolaştığınız zaman tarihin size konferans verdiği kaç şehir vardır. Tarihi kültürel mekanların sizinle konuştuğu, her taşın size başka bir hikaye anlattığı, kendisini bulunduğu yere koyan ustalarla gurur duyduğunu fısıldayan kaç şehir vardır. Bursa uygarlığımızın hülasasıdır. Özetidir. Bu şehre hizmet etme fırsatı bulabilmek bahtiyarlıktır. Gördüğüm gezdiğim hiçbir şehri Bursa ile kıyaslamak içimden gelmiyor. Bu kadar güzel bir projeyi harika bir şehirle buluşturmayı düşündüğü için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da, yaptığı konuşmasında, “Osmangazi Belediyemizin çöküntü alanı olan bu mevkiide, mülkiyet sorunlarını çözmesi, daha sonra yapılaşma sürecinde birçok kesimden insanla istişare ederek herkesi memnun eden, vatandaşımızın önünden geçerken gönül rahatlığıyla bu meydanı yapana helal olsun diyebileceği bir proje ortaya çıkmış. Bursa’yı imar etmek hepimiz için övünç kaynağı. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a kentimize değer katacak bu projenin ortaya çıkmasındaki emeklerinden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.