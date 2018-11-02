Bursa'ya atanan Vali Canbolat, Konya'dan gözyaşlarıyla uğurlandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - VALİLER Kararnamesi ile Bursa'ya atanan Yakup Canbolat, görev yaptığı Konya'dan ayrıldı. Canbolat, valilik binası önünde il idarecileri, çalışanlar ve kent sakinleriyle vedalaşırken, eşi Ayşegül Canbolat ve personel, gözyaşlarına hakim olamadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bursa'ya atanan Vali Yakup Canbolat, 2,5 yıl görev yaptığı Konya'dan ayrıldı. Valilik personeliyle vedalaştıktan sonra bina önünde il idarecileri ve kent sakinleriyle de vedalaşan Canbolat, helallik istedi. Canbolat, herkesten dua beklediğini belirtirken, ''Biz Konya'dan memnun ayrılıyoruz. Konyalıların duasını bekliyoruz. Allah'a ısmarladım" diye konuştu. Yakup Canbolat'ın eşi Ayşegül Canbolat ve bazı valilik çalışanları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yakup Canbolat ve eşi Ayşegül Canbolat, araçlarına binerek, Konya'dan ayrıldı.

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