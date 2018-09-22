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Bursa'ya Avrupa'nın 5'inci büyük hastanesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.09.2018 13:15 | Son Güncelleme

BURSA'nın Nilüfer ilçesine bağlı Doğanköy'de, gelecek yıl Haziran ayında hizmete girmesi planlanan Şehir Hastanesi, arazisiyle Türkiye'nin en büyüğü olacak.

Bursa'ya Avrupa'nın 5'inci büyük hastanesi

Osman ŞİŞKO-Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Nilüfer ilçesine bağlı Doğanköy'de, gelecek yıl Haziran ayında hizmete girmesi planlanan Şehir Hastanesi, arazisiyle Türkiye'nin en büyüğü olacak. 800 bin metrekare alan üzerine inşa edilen hastane, bittiği zaman Avrupa'nın da 5'inci en büyük hastanesi olacak. 859 sismik deprem izolatörünün kullanıldığı hastanenin, bu alanda dünyada 2'nci sırada yer alacağı kaydedildi. Toplam 14 kule vincin aynı anda kullanıldığı hastane inşaatında görev yapan 4 bin 500 çalışandan 4 bin 100'ü şantiyede yatıp kalkıyor.
Türkiye'nin en büyük 10 yatırımından biri olan Bursa Şehir Hastanesi'nin, arsa maliyeti hariç, inşaatının 1 milyar, iç tefrişatının da 1 milyar olmak üzere toplamda 2 milyar liraya mal olması bekleniyor. Nilüfer ilçesi Doğanköy'de 800 bin metrekare alan üzerine kurulan Genel Hastane; Onkoloji, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri olmak üzere 6 hastaneden oluşuyor. Toplamda 1355 yatak kapasitesine sahip olacak hastanede, 369 poliklinik ve 45 de ameliyathane hizmet verecek. 2 bin araçlık otoparka sahip olacak hastanede refakatçiler için de spor tesisleri, yürüyüş yolları ve sosyal donatı alanları bulunacak.
'HASTANE, 6 MİLYON KİŞİYE NİTELİKLİ HİZMET VERECEK'
Bursa Şehir Hastanesi'nin Nilüfer Doğanköy'de yapıldığını dile getiren İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, "Şu anda inşaat yüzde 65 oranında tamamlandı ve 2019 yılının sonunda planlanmasına rağmen Haziran ayında tamamlanmasını bekliyoruz. Ayrıca bu kompleks içerisinde Türkiye'nin en büyük Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de yapıyoruz. Arsanın yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük hastane arsasına sahip Şehir Hastanemizde yaklaşık 4 bin 500 sağlık personeli istihdam edilecek" dedi. Tamamlandığında 4 bin araçlık otorparka sahip olacak projenin 6 milyon kişiye nitelikli hizmet vereceğini kaydeden Akan, şöyle devam etti:
"Çanakkale'den Yalova'ya kadar yaklaşık 6 milyon kişiye nitelikli ve kapsamlı hizmet verecek bir bölge hastanesi olacak. Bu hastane açıldıktan sonra Bursa'daki hastaların başka büyük kentlere tedavi maksatlı gitmelerine gerek kalmayacak. Burası aynı zamanda bir araştırma hastanesi ve bu nitelikli hizmet için ise profesörlerimiz, doçentlerimiz burada çalışacak. Bu hastane sağlık turizmi açısından da önemli bir değere sahip olacak. Bursa bir tekstil kenti, bir sanayi kenti ve artık bir sağlık kenti de olacak."
DEPREM TEDBİRLERİYLE DÜNYADA 2'NCİ
Hastane için 2016 yılının Haziran ayından itibaren 7/24 çalıştıklarını belirten Bursa Entegre Sağlık Kampusu Proje Müdürü Ali Sami Behlül de şunları söyledi:
"Türkiye'de, en büyük arazi üzerine inşa edilen Şehir Hastanemiz 470 bin metrekare kapalı alana sahip. Bu projede 859 adet sismik deprem izolatörü kullanıldı ve bu alanda dünyada 2'nci yapı olma özelliğini elinde tutuyor. İnşaata 350 bin metreküp beton döküldü, 24 saatlik bir tempoyla 4 bin 500 çalışan görev aldı, 14 adet kule vinç, 120 adet mobil vinç ve onlarca iş makinesi kullanıldı. Şantiyemizde bulunan kamp alanında 4 bin 100 kişi 2 yıldır konaklıyor ve konaklamaya devam ediyor. Tüm ihtiyaçları da burada karşılanıyor. İnşallah 8 ay sonra çalışmalarımızı bitireceğiz ve tamamlandığında bu hastane Avrupa'nın en büyük 5'inci hastanesi olacak."

FOTOĞRAFLI

Bursa'ya Avrupa'nın 5'inci büyük hastanesiBursa'ya Avrupa'nın 5'inci büyük hastanesiBursa'ya Avrupa'nın 5'inci büyük hastanesiBursa'ya Avrupa'nın 5'inci büyük hastanesi

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