Bursa’ya Kastamonu çıkarması

Kastamonulular Dernekler Federasyonu (KASDERFED) tarafından organize edilen 8’inci Bursa Kastamonu Günleri etkinlikleri başladı.

KASDERFED tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Bursa Kastamonu Günleri etkinlikleri Merinos’taki Çarşamba Kapalı Pazar ve Park yerinde başladı. 3 gün sürecek 8’inci Bursa Kastamonu Günleri etkinliğinde yörenin lezzetleri, el sanatları ve hediyelik eşyalar Bursalılar ile buluştu. Kastamonulular Dernekler Federasyonu (KASDERFED) Başkanı İsmail Tiftik’in ev sahipliğindeki açılışa AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Atilla Ödünç ile Ahmet Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kastamonu Belediye Başkanı R. Galip Vidinlioğlu ve çok sayıda kişi katıldı.

Kastamonu Belediye Başkanı R. Galip Vidinlioğlu, “Ilgaz’daki tünelden sonra Kastamonu ulaşımı çok kolay bir il haline geldi. Havaalanımızın varlığı da bu ulaşımı bir kat daha kolaylaştırdı. Onun için gelen ziyaretçileri Kastamonu’da ağırlamak istiyoruz. Hatay’dan ve Gaziantep’ten sonra 3’üncü mutfak tescilini Kastamonu olarak biz alacağız. Birkaç önce susamsız Kastamonu simidimiz tescillendi. Tescil ürünlerimizin sayısı git gide artıyor” dedi.

Kastamonulular Dernekler Federasyonu (KASDERFED) Başkanı İsmail Tiftik ise, “Şu anda gördüğüm tablo karşısında çok mutluyum. Bütün protokol burada. Bursa bu işi sevdi. İki il arasında kardeşlik köprüsü kurmayı başardık. Ürünlerimizi tanıtıyoruz. Burada doyumluk için değil, tadımlık için Kastamonu günleri var. Tüm Bursa halkını biz Kastamonu’ya davet ediyoruz. İnşallah bu tanıtımların faydasını göreceğiz. Etkinliğimiz 3 salonda 4 gün sürecek. Birinde kamu ve belediyelerimiz, ikincisinde gıda ürünlerimiz ve üçüncüsünde el sanatları ile hediyelik eşyalarımız var. 4 gün üst üste konserlerimiz olacak. Çok iyi hazırlandık. Katılım çok iyi, buradan Bursa halkına çok teşekkür ediyorum. Şu anda yorgunluğumuza değdi. İnşallah devamını Kastamonu’da bekliyoruz” diye konuştu.

Tiftik, “Ben bunu 3-4 yıldır dillendiriyorum. Bursa valiliğine projeyi sundum. Kastamonu’da Bursa günlerinin olmasını herkes istiyor. İnşallah bu projeyi tekrardan sunacağım. Bunu herkes istiyor. Bursa’nın tanıtıma ihtiyacı var. Bursa’nın kurtuluşu turizmden geçiyor” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından KASDERFED’in kuruluşunun 10’uncu yılı sebebiyle pasta kesildi. Kurdele kesiminin ardından stantlar tek tek gezildi. Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, protokole kendi elleriyle yöresel lezzetlerden tattırdı.