HABER

Bursa’ya Kastamonu çıkarması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 17:54 | Son Güncelleme

Kastamonulular Dernekler Federasyonu (KASDERFED) tarafından organize edilen 8’inci Bursa Kastamonu Günleri etkinlikleri başladı.KASDERFED tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Bursa Kastamonu Günleri etkinlikleri Merinos’taki Çarşamba Kapalı Pazar ve Park yerinde başladı.

Kastamonulular Dernekler Federasyonu (KASDERFED) tarafından organize edilen 8’inci Bursa Kastamonu Günleri etkinlikleri başladı.
KASDERFED tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Bursa Kastamonu Günleri etkinlikleri Merinos’taki Çarşamba Kapalı Pazar ve Park yerinde başladı. 3 gün sürecek 8’inci Bursa Kastamonu Günleri etkinliğinde yörenin lezzetleri, el sanatları ve hediyelik eşyalar Bursalılar ile buluştu. Kastamonulular Dernekler Federasyonu (KASDERFED) Başkanı İsmail Tiftik’in ev sahipliğindeki açılışa AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Atilla Ödünç ile Ahmet Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kastamonu Belediye Başkanı R. Galip Vidinlioğlu ve çok sayıda kişi katıldı.
Kastamonu Belediye Başkanı R. Galip Vidinlioğlu, “Ilgaz’daki tünelden sonra Kastamonu ulaşımı çok kolay bir il haline geldi. Havaalanımızın varlığı da bu ulaşımı bir kat daha kolaylaştırdı. Onun için gelen ziyaretçileri Kastamonu’da ağırlamak istiyoruz. Hatay’dan ve Gaziantep’ten sonra 3’üncü mutfak tescilini Kastamonu olarak biz alacağız. Birkaç önce susamsız Kastamonu simidimiz tescillendi. Tescil ürünlerimizin sayısı git gide artıyor” dedi.
Kastamonulular Dernekler Federasyonu (KASDERFED) Başkanı İsmail Tiftik ise, “Şu anda gördüğüm tablo karşısında çok mutluyum. Bütün protokol burada. Bursa bu işi sevdi. İki il arasında kardeşlik köprüsü kurmayı başardık. Ürünlerimizi tanıtıyoruz. Burada doyumluk için değil, tadımlık için Kastamonu günleri var. Tüm Bursa halkını biz Kastamonu’ya davet ediyoruz. İnşallah bu tanıtımların faydasını göreceğiz. Etkinliğimiz 3 salonda 4 gün sürecek. Birinde kamu ve belediyelerimiz, ikincisinde gıda ürünlerimiz ve üçüncüsünde el sanatları ile hediyelik eşyalarımız var. 4 gün üst üste konserlerimiz olacak. Çok iyi hazırlandık. Katılım çok iyi, buradan Bursa halkına çok teşekkür ediyorum. Şu anda yorgunluğumuza değdi. İnşallah devamını Kastamonu’da bekliyoruz” diye konuştu.
Tiftik, “Ben bunu 3-4 yıldır dillendiriyorum. Bursa valiliğine projeyi sundum. Kastamonu’da Bursa günlerinin olmasını herkes istiyor. İnşallah bu projeyi tekrardan sunacağım. Bunu herkes istiyor. Bursa’nın tanıtıma ihtiyacı var. Bursa’nın kurtuluşu turizmden geçiyor” şeklinde konuştu.
Protokol konuşmalarının ardından KASDERFED’in kuruluşunun 10’uncu yılı sebebiyle pasta kesildi. Kurdele kesiminin ardından stantlar tek tek gezildi. Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, protokole kendi elleriyle yöresel lezzetlerden tattırdı.

Bursa’ya Kastamonu çıkarması

Bursa’ya Kastamonu çıkarması

Bursa’ya Kastamonu çıkarması

Bursa’ya Kastamonu çıkarması

Bursa’ya Kastamonu çıkarması

Bursa’ya Kastamonu çıkarması

Bursa’ya Kastamonu çıkarması

Bursa’ya Kastamonu çıkarması

Bursa’ya Kastamonu çıkarması

Bursa’ya Kastamonu çıkarması

Bursa’ya Kastamonu çıkarması

Bursa’ya Kastamonu çıkarması

Bursa’ya Kastamonu çıkarması

Bursa’ya Kastamonu çıkarması

Bursa’ya Kastamonu çıkarması

Bursa’ya Kastamonu çıkarması

Bursa’ya Kastamonu çıkarması

Bursa’ya Kastamonu çıkarması

Bursa’ya Kastamonu çıkarması

Bursa’ya Kastamonu çıkarması

Bursa’ya Kastamonu çıkarması

Bursa’ya Kastamonu çıkarması

Bursa’ya Kastamonu çıkarması

Bursa’ya Kastamonu çıkarması

Bursa’ya Kastamonu çıkarması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

Dünyada sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol katediyorlar

Sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol geliyorlar

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Aşırı yağışlar Kızılırmak'ın rengini değiştirdi

Drone ile bugün çekildi! Kızılırmak'in rengi değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.