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Bursa’ya renk katmaya hazır mısınız?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 13:40 | Son Güncelleme

Cadde ve sokaklardaki görüntü kirliliğinin önüne geçmek için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, farklı uygulamalarıyla Bursa’ya estetik bir görünüm kazandırıyor.Trafo binaları ve istinat duvarlarını tuval gibi kullanıp sokakları sanatla buluşturan Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ressamları, bu kez grafiti faaliyetiyle bütün Bursalılara sokak sanatına ortak etmeye hazırlanıyor.

Bursa’ya renk katmaya hazır mısınız?

Cadde ve sokaklardaki görüntü kirliliğinin önüne geçmek için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, farklı uygulamalarıyla Bursa’ya estetik bir görünüm kazandırıyor.
Trafo binaları ve istinat duvarlarını tuval gibi kullanıp sokakları sanatla buluşturan Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ressamları, bu kez grafiti faaliyetiyle bütün Bursalılara sokak sanatına ortak etmeye hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilecek programla Merinos Parkı doğu tarafı duvarları sanatla buluşacak. 12 Eylül Perşembe günü 13.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacak ve halka açık düzenlenecek etkinlikte isteyen vatandaşlar belirli bir disiplin dahilinde duvarlara resim yapacak.

Bursa’ya renk katmaya hazır mısınız?

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