Bursa'ya şehit ateşi düştü

Muammer İRTEM-Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- ŞIRNAK'ta, PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan 2 askerden biri olan Ünal Olgun'un (24), acı haberi Bursa'nın Gürsu ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesi Gömeç kırsalında PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olgun'un acı haberi, Bursa'nın Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Şehit Ünal Olgun'un saldırıya uğradığı gün babaannesi Suna Olgun'un da Erzurum'da hayatını kaybettiği, şehidin annesi Güleser Olgun ve babası Asım Olgun'un cenaze töreni için Erzurum'a gittiği öğrenildi. Şehidin anne ve babası acı haberi alınca Bursa'ya döndü. Türk bayrağı asılan şehidin evinde Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Şehidin yakınları taziye için şehit evine geldi. Evli olan Şehit Ünal Olgun'un biri 1, diğeri 3 yaşında iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

