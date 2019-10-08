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Bursa'ya şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 02:14 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde tugaydan, Kavuşak Askeri Üssüne erzak götürürken, şarampole yuvarlanan askeri araçta şehit olan Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu'nun (22) acı haberi Bursa'da oturan ailesine ulaştı.

Bursa'ya şehit ateşi düştü

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde tugaydan, Kavuşak Askeri Üssüne erzak götürürken, şarampole yuvarlanan askeri araçta şehit olan Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu'nun (22) acı haberi Bursa'da oturan ailesine ulaştı.
Çukurca'daki 2. Hudut Tugayı'ndan Kavuşak Askeri Üssü’ne erzak götüren askeri araç, saat 15.30 sıralarında şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Kotanoğlu, şehit oldu. Kotanoğlu'nun şehadet haberi, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi’nde oturan ailesine gece geç saatlerde sağlık personeli eşliğinde askeri yetkililer tarafından iletildi.
Bir kız bir de erkek kardeşi bulunan Muhammet Emin Kotanoğlu'nun acı haberi üzerine aile gözyaşlarına boğuldu. Şehidin oturduğu eve Türk bayrağı asılırken, yakınları ve komşuları taziyeye geldi. Erzurum Horasan ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Kotanoğlu'nun naaşının sabah Yüksekova'da düzenlenecek törenin ardından Bursa'ya getirilerek Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

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Bursa'ya şehit ateşi düştüBursa'ya şehit ateşi düştüBursa'ya şehit ateşi düştü

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