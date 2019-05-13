Bursa’ya yeni bir özel üniversite geliyor

Şahinkaya Eğitim Kurumları, Bursa’ya Uluslararası Bilim Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi kuruyor. 2021 yılında bitmesi planlanan 12 bin öğrencinin eğitim göreceği okul, Nilüfer ilçesinde faaliyet gösterecek.

Bursa, yeni bir özel üniversiteye kavuşuyor. Eğitim kurumlarıyla Bursa’da ön plana çıkan Nilüfer ilçesinde kurulacak olan uluslararası bilim teknoloji ve ekonomi üniversitesi hakkında bilgi veren Şahinkaya Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Azkeskin, “Kampüsümüzdeki öğrencilerin yarısı yabancı olacak. Akademik kadronun ise 5’te 1’i yabancı olacak. 8 bin lisans, 4 bin yüksek lisans ve doktora öğrencisinin eğitim göreceği bir eğitim kampüsü olacak. Üniversitemizle alakalı Şahinkaya Eğitim Vakfı’nın alt yapısında oluşacak. Uludağ Üniversitesi de bize garantör Üniversite oldu. Çünkü vakıf üniversitelerinin açılması için bir devlet üniversitesinin referans olması gerekiyor. YÖK’ten bunun onayını aldık. Tamamen kendi arazilerimizin üzerine kurulacağı için şimdiki aşama üniversitenin yüksek eğitim alanına geçmesidir. Yaklaşık 2021 yılında da faaliyete geçecek. Üniversite içerisinde de 3 fakülte, mühendislik, mimarlık, ekonomi, sosyal bilimler ve hukuk fakültesi olacak. Ayrıca üniversite çatısı altında Sağlık Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Teknoloji Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü olacak” dedi.

Bursa’nın eğitime bakış açısının çok yüksek olduğunu belirten Azkeskin, “Bursa’da özel üniversitenin eksikliği fazlasıyla hissediliyor. Bunu kapatmak için ilk adımımızı atıyoruz. Daha sonraki yıllarda da Tıp Bilimleri, Eczacılık, Diş Hekimliği de işin içine girecektir. Şahinkaya Eğitim Kurumları, ilklerin okuludur. Her alanda süreci yakından takip eden ve Bursa’nın gündemini yakından takip eden bir kurumdur. Bursa’nın üniversite ihtiyacı bilinen bir şeydir. Vakıf Üniversitesi olarak Bursa’ya ve Türkiye’ye değer katacağını düşünüyoruz” diye konuştu.



